中年好聲音4｜「獅子王」練歌成日甩底？　一原因肯定係呢位演員

《中年好聲音4》昨晚（22 日）播映 40 強團戰對決，主持為車婉婉及鄭衍峰，評審繼續有肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦），後台還增加了三位歌唱導師（排名不分先後），分別是教唱歌界 KOL 張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布 Sir）及高少華（銀老師），三人將在團戰對決中，以盲選方法各自選出三位心水選手作為自己下回合學員，被選中的9名參賽者在本回合將獲得「免死金牌」、意指無論如何都不會被淘汰。

今集最高分是《最佳損友》戰隊及《沒那麼簡單》戰隊，同樣獲得 92 分！之後是《到此為止》戰隊 88 分、《Crystal》戰隊 86 分、《手放開》戰隊 85 分、《情人知己》戰隊 84 分、《講不出聲》戰隊 82 分及《呼吸有害》77 分。

《最佳損友》戰隊。（《中年好聲音4》截圖）

中年好聲音4｜「獅子王」真實身份已估到？

《最佳損友》戰隊成員分別是「白眉鷹王」、「獅子王」、謝昉益、朗尼與蔡文駒，隊長「白眉鷹王」坦言很難齊人，所以專程去廣州找蔡文駒練歌，更踢爆「獅子王」經常冇影，「獅子王」笑言：「我媽叫我唔好群埋啲損友。」網民笑指這種說話方式肯定是羅天宇。

說畢五人一齊扮獅子咆哮，非常搞笑。而謝昉益自爆被「損友」呃食牛鞭：「佢（白眉鷹王）同我講呢舊牛筋好好食㗎，我食食吓發現有窿嘅！」海兒聞言後掩嘴狂笑，車婉婉更笑到標眼水說：「食牛鞭真係鞭到上 92 分喎！」

五人一齊扮獅子咆哮。（《中年好聲音4》截圖）

謝昉益被騙食牛鞭。（《中年好聲音4》截圖）

五人合唱後攬作一團。（《中年好聲音4》截圖）

「白眉鷹王」爆「獅子王」經常冇影。（《中年好聲音4》截圖）

張佳添讚「損友 5 人組」做出團隊精神：「五個 Big Boy，你哋冇導師揀你，係你哋嘅成功，因為你哋成個團隊真係做到一個『我唔會特登搶出嚟』，但你哋五個加埋一齊，係等於十。」肥媽亦說：「團結不特止，呢煲湯犀利喇，胡椒豬肚鮑魚雞湯，嘩！又補又甜，好成熟呢煲湯。」溦溦點名讚蔡文駒：「你哋每個人點樣接對方個鋪排設計做得非常好，同埋我想講文駒，你係承接成件事嘅一個人，帶到大家進入個故仔，你係第一個功不可沒嘅。」給 18 分的周國豐說：「我平時畀嘅分好低咋！呢組做咗好好示範，除咗將個 message 唱咗出嚟，佢哋默契好好，無論走位、每一句嘅承接，感覺佢哋五個已經認識咗好耐。呢首歌如果單打獨鬥，係一首好難處理嘅歌，團戰用意係五個互補不足、互惠互利，將呢首歌全面呈現意思出嚟。」

海兒掩嘴偷笑。（《中年好聲音4》截圖）

肥媽笑到肚痛。（《中年好聲音4》截圖）

中年好聲音4｜《沒那麼簡單》很多分歧

至於《沒那麼簡單》戰隊成員尹景順、梁煜坤、雷小雷、戴藝、唯一都不是香港人，亦沒有人想做隊長，焗做隊長的尹景順賽前受訪時坦言大家都有很多分歧，例如梁煜坤在服裝上比較顧自己，以及很難聯絡唯一：「我 send message 畀佢，佢係冇回過，因為時差問題。」尹景順苦笑稱：「我哋嗰組如果我唔講嘢，大家都唔講嘢。」但這隊「矛盾組合」最後奪得 92 分！給 18 分的周國豐說：「我有考慮過係咪畀 19 分，你哋呢組唔需要犠牲戴藝，已經可以成就到件事，我覺得係一件難度高嘅事。戴藝喺呢個表演係做咗應有嘅本分，你五個將你最好嘅嘢一齊標晒出嚟，但又唔會搞到亂七八糟。大家明你（唯一）嘅普通話係咁上下，有一句你基本上唔記得歌詞，但係好嘢喎，因為個 groove 好好，佢又過到關喎。我覺得我最鍾意係去到最後部分嘅時候，大家一齊拎晒啲沙煲罌罉去鬥過，但嗰種鬥係唔會影響成個畫面，多謝你哋提供一個咁好嘅表演。」

《沒那麼簡單》戰隊（《中年好聲音4》截圖）

《沒那麼簡單》戰隊（《中年好聲音4》截圖）

尹景順賽前表示隊友之間有分歧。（《中年好聲音4》截圖）

《沒那麼簡單》戰隊奪 92 分。（《中年好聲音4》截圖）

尹景順與雷小雷都是《中 4》大熱人馬。（《中年好聲音4》截圖）

肥媽則讚尹景順的和音超班：「景順今日就係個大廚，佢又和（音）女仔佢又和（音）男仔，我可以講呢碟餸係呢個大廚將最好嘅材料 present 出嚟，呢個真係要畀掌聲你。」張佳添說：「你哋每一個都係好能唱、好靚聲嘅人，而你哋亦都能夠喺自己發揮完之後，另一個接得好唔錯，所以一路嘅連接感好好，成首歌聽得好爽。呢度五個分分鐘都係 star！」

團戰分數（《中年好聲音4》截圖）

節目尾聲，三位導師都選出心水學員，蔡宓婕、袁帥和朱珠加入「高少華組」，尤淑情、鄭仲豪和雷小雷加入「布志綸組」，吳亦偉、許雲妮和戴藝加入「張嘉銘組」。

中年好聲音4｜林靖枝、周遊格和莫煥基被淘汰

來到「最殘忍」環節，評審們分別選出《呼吸有害》羅陽和林靖枝、《講不出聲》周遊格、《情人知己》莫煥基被淘汰！莫煥基表示整個參賽旅程都很奇妙，並向隊友說「你哋加油呀！」羅陽則表示作為隊長責無旁貸，要負上隊伍輸了的責任。當肥媽宣布林靖枝被淘汰一刻，隊友黃藝輝露出難以置信的表情。車婉婉表示有「社恐」的林靖枝初初參賽時幾乎不說話：「我依家要頒飛躍進步大獎畀林靜枝」、「其實你把聲好好聽，你依家好識得表達自己，你將你嘅感情，全部投放晒喺歌曲嘅聲音入面。」林靖枝感動得雙眼通紅，要捏着鼻子強忍淚水，場面感人。

林靖枝被宣布淘汰，隊友黃藝輝表現驚訝。（《中年好聲音4》截圖）

林靖枝克服「社恐」。（《中年好聲音4》截圖）