鄭中基現身環球影城被網民捕獲　與身旁女子開心大笑玩機動遊戲

鄭中基去年6月與前有線主播余思敏（Sammie）驚爆離婚，結束長達14年的婚姻。這段婚姻由當初的模範夫妻，有傳因鄭中基前經理人何慶湘有關，最終走向法庭聆訊，令外界關注，到底現在三人近況如何呢？

鄭中基與何慶湘關係撲朔迷離

這場婚變的導火線追溯至2024年8月。當時鄭中基突然公開指控經理人何慶湘工作及操守有問題，宣布終止合作，並表示將赴美戒酒。而在鄭中基宣布與何慶湘中止合作前，余思敏曾在IG貼出一張疑似地毯的相片，並標註老公鄭中基、何慶湘、工作人員Stephanie及機動電視台。當時余思敏疑意有所指：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？（早安香港，有大事將要來臨，想知道嗎？）」惹起網民多方揣測，並「神探」上身指地毯款式是出自北角某酒店的同款，又對鄭中基與何慶湘的關係猜測討論，並猜測余思敏是否捉姦在床，隨後更傳出何慶湘懷孕等負面消息，不過三位當事人均未有作出回應。

鄭中基與前經理人何慶湘傳緋聞。

贍養費爭議 八千元方案曾引熱議

去年鄭中基和余思敏正式展開離婚程序，並於2025年4月及6月兩度現身家事法庭，就離婚細節進行閉門聆訊。在離婚官司期間，有傳聞指鄭中基向余思敏提出的贍養費金額為每月8,000港元。由於鄭家家底豐厚，加上一對子女鄭梓喬及鄭梓仁一直就讀名校，該金額被外界質疑不足以支撐日常生活開支。其後鄭中基發聲明，強調8000元贍養費的傳聞與事實嚴重不符；而親自陪同兒子山庭的鄭東漢，表示兒子離婚後將會月付六位數字以上的費用，遠高於傳聞的8000元，足以應付子女的日常開支。

鄭中基上年現身家事法庭，父親鄭東漢原來是被傳召出庭，他接受傳媒訪問時，提到因兒子離婚官司被拖落水感不快以及無奈。

信奉佛教余思敏在剛剛上年的除夕夜，與好友黃心美、前主播鄭文、衛志豪等一同現身慈山寺，鄭文在IG分享慈山寺元日萬燈法會的片段，余思敏等人當日中午已在寺內參與義工活動，身穿灰白色制服，全程素顏示人。久未露面的余思敏似乎已有一段時間未有修剪頭髮，頭頂驚現2吋白髮，而兩鬢的白髮亦相當明顯，令容顏看上去頗為憔悴，失去昔日光彩。

余思敏與一班好友現身慈山寺，一齊過除夕夜。

頭頂2吋白髮都好明顯。

何慶湘潛水多時初三突幸福發文

自事件發生後，當事人何慶湘一直潛水，社交平台帳號亦改為私人，而她亦在2024年聖誕在朋友的合照中亮相後，便未見蹤影，其個人社交平台，亦自2024年7月之後便沒有更新。有指她已轉職到一間電影公司工作，更傳出她私下仍一直有幫鄭中基手，甚至Ronald赴美作暫別的演出時，都有參與其中。直到今年大年初三（19/2），神隱約年半的湘姐終於浮面，不單將其個人社交平台帳號轉回公開，更上載兩張相片，上面寫道：「讓我們一起過🐾❤️」單看文字令人有無限聯想，但其實所指是相中的愛犬。從相片可見，湘姐精神不錯，面露幸福甜蜜笑容，未知是否就復出作部署。

神隱約年半的湘姐終於浮面，不單將其個人社交平台帳號轉回公開，更上載兩張相片，上面寫道：「讓我們一起過🐾❤️」

鄭中基現身環球影城被網民捕獲

至於鄭中基，近日則有網民在社交平台分享，於新加坡的環球影城發現他的行蹤，見到鄭中基與身旁的女士一起玩機動遊戲，更開心大笑。之後該網民亦有上前與他合照，鄭中基笑容滿臉，看來心情不錯。

鄭中基與身旁女子玩機動遊戲。

鄭中基開心大笑。