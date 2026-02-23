何超瓊被網民捕獲打扮極低調　百億身家孭18年舊手袋獲讚接地氣

已故賭王何鴻燊二房女兒何超瓊成為家族接班人多時，涉足中港澳三地事務，繼續將父親事業發揚光大，更正式當選為第十四屆全國政協常務委員，同時擔任全國工商聯副主席及全國婦聯常委，絕對是美貌與智慧並重。日前有網民在商場野生捕獲何超瓊，打扮非常低調，身上一物更成為網民焦點。

何超瓊超瓊成為家族接班人多時，涉足中港澳三地事務，繼續將父親事業發揚光大。（資料圖片）

何超瓊孭舊手袋勁貼地

日前有網民在商場偶遇何超瓊，並將片段分享到社交平台。從片中可見，何超瓊穿上簡約衛衣及牛仔褲，打扮極為低調，雖然素顏現身，仍看到皮膚緊緻白滑，而身旁亦有保姆及3位保鏢一同出入。有眼利的網民看到何超瓊的手袋是品牌Chloe於2008年推出的手袋款式，令網民驚訝擁有百億身家的何超瓊竟然這麼念舊，孭著近18年的舊手袋逛街。

日前有網民在商場偶遇何超瓊。（小紅書）

有眼利的網民看到何超瓊的手袋是品牌Chloe於2008年推出的手袋款式，令網民驚訝擁有百億身家的何超瓊竟然這麼念舊，孭著近18年的舊手袋逛街。（小紅書）

何超瓊打扮極低調。（小紅書）

隨行有3位保鏢。（小紅書）

網民大讚何超瓊念不靠奢侈品來自證

有大批網民看到片段後，都不禁大讚何超瓊念舊，亦不需要靠奢侈品來自證：「她不需要打扮來證明自己」、「沒想到十幾年前買的包 還在用居然」、「這款都下架很久了好像」、「款式是18年前推出的」、「2008年推出的包還在用 太貼地了吧」、「好念舊」、「她就是用個地攤上的包包，也不會在意別人怎麽評價」、「她不需要靠奢侈品來自證」、「越有錢越接地氣，穿搭很低調。」

