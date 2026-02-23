57歲TVB金牌綠葉直擊做手術整塊面　臨開刀心情變沉重爆喊

由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》，逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。今晚主持何依婷（Regina）會分析入侵性及非入侵性美容的分別，至於「開刀」、「唔開刀」亦有得揀，她說︰「一講到要開刀好多人就會好驚，其實有好多項目係要開刀至做到，亦有唔少項目唔使開刀，視乎各人需要。」何依婷話整雙眼皮就是最好例子，是否要開刀關鍵取決於當事人眼皮的鬆弛度。

何依婷同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳主持節目。（《醫美直擊 首爾篇》截圖）

黃梓瑋割雙眼皮爆喊

今次找來素人Alex及TVB金牌綠葉黃梓瑋（Jenny）分別示範整雙眼皮。Alex一直在意兩眼分別擁有單眼皮及雙眼皮，認為有損儀容。而藝人黃梓瑋隨住年紀增長眼皮鬆弛，就算做微創吊線雙眼皮手術亦無補於事。首先被網民稱為「無痕整容聖手」的朴一院長先出場，為Jenny制訂雙眼皮方案。經分析後黃梓瑋獲安排割雙眼皮，她臨入手術室前心情變得沉重，抱住何依婷喊着說︰「好驚呀。」經過何依婷安慰後心情才平伏下來。

黃梓瑋獲安排割雙眼皮。（《醫美直擊 首爾篇》截圖）

黃梓瑋臨入手術室前心情起伏。（《醫美直擊 首爾篇》截圖）

黃梓瑋爆喊。（《醫美直擊 首爾篇》截圖）

黃梓瑋同成班綠葉好fd。（片段截圖）

素人做「埋線雙眼皮」醫美

Alex則被安排做「埋線雙眼皮」醫美，她解釋下定決心的原因︰「每一次去旅行都要帶住雙眼皮膠紙，成日驚眼皮塌咗落嚟，咁不如一了百了做咗佢。」進入手術室醫美醫生為Alex進行局部麻醉，過程中毋須開刀，做法是於眼皮上縫合特定線材，形成自然雙眼皮。想知道二人能否做到預期效果，「變靚啲」後的造型會是如何？就要留意節目播出。

Alex為一了百了，進行「埋線雙眼皮」醫美。（《醫美直擊 首爾篇》截圖）

