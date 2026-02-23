TVB收視｜年假《愛回家》只剩15.4點　《非常檢控觀》收盤18.9點

無綫公布上周（16日至22日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台新春節目領風騷，年初一直播《2026國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊，跨平台直播收視最高21.3點（137萬觀眾），踞上周收視榜首；年初二直播《「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演》最高收視18.9點（122萬觀眾）；成為閒日收視最高兩個新春節目。年初一節目《新春保良迎金馬》最高收視14.9點（96萬觀眾）。



香港賽馬會獨家贊助「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演第七幕：同創未來。（資料圖片/黃寶瑩攝）

資訊節目《東張西望》最高收視19.9點（128萬觀眾），位列上周收視次席。（《東張西望》截圖）

2月16日至22日翡翠台收視數據

上周一至五其餘節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視19.9點（128萬觀眾），位列上周收視次席；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視15.4點（99萬觀眾）；馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲主演《非常檢控觀》上周大結局，最高收視18.9點（121萬觀眾）；外購劇《歡樂茶飯》最高收視11.6點（74萬觀眾）；由曾展望、葉蒨文、林智樂、潘靜文及胡敏芝主持新春賀年節目《一馬當先行大運》，請來李丞責、麥玲玲等多位香港著名堪輿學家，傳授馬年開運攻略，最高收視12.5點（81萬觀眾）。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視15.4點（99萬觀眾）（YouTube截圖）

馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲主演《非常檢控觀》上周大結局，最高收視18.9點（121萬觀眾）。（截圖）

無綫賀年節目《一馬當先行大運》。（截圖）

周六晚《一馬當先行大運》最高收視15.1點（97萬觀眾）；互動音樂Game Show《唱錢》最高收視13.8點（89萬觀眾）；周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視19.7點（127萬觀眾）；《一周星星》最高收視14.9點（96萬觀眾）。

《一周星星》最高收視14.9點（96萬觀眾）。（截圖）

2月9日至15日翡翠台收視數據

《東張西望》跨平台直播收視最高20.4點（131萬觀眾）

《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.3點（118萬觀眾）

《非常檢控觀》最高收視19.4點（125萬觀眾）

外購劇《歡樂茶飯》最高收視15點（96萬觀眾）

《一馬當先行大運》最高收視12.9點（83萬觀眾）

《愛心改造家》最高收視15.3點（98萬觀眾）

《唱錢》最高收視13.1點（85萬觀眾）

《中年好聲音4》最高收視17.6點（113萬觀眾）

《一周星星》訪問重量級嘉賓鄭秀文、黃子華，最高收視14點（90萬觀眾）