一馬當先行大運｜莊子璇自嘲姻緣一塌糊塗　XiX驚現姊妹爭夫危機

為迎接農曆新年，無綫推出一共14集的新春賀年節目《一馬當先行大運》，逢周一至五晚10點半翡翠台播映，昨晚（23日）播出一集莊子璇自爆姻緣「一塌糊塗」，玲玲師傅斷言必嫁熟男竟嚇到手震；王汛文今年事業運強；倪樂琳反轉命格最夾姊弟戀！



麥玲玲帶一眾後輩品嘗賀年菜式。（公關提供）

莊子璇自認姻緣一塌糊塗

昨晚（23日）播出一集，邀得三位美貌與智慧並重的港姐莊子璇、倪樂琳及王汛文擔任嘉賓，獲玲玲師傅即場指點事業及姻緣運。玲玲師傅指莊子璇於馬年有貴人相助，事業運很強。當玲玲師傅表示要測莊子璇的姻緣運時，莊子璇即尷尬稱：「一塌糊塗呀！」玲玲師傅指莊子璇的命格適宜配成熟男，並會嫁得很好：「佢適合最少大8年嘅男仔，8至10年係最適合。」莊子璇聞言後口窒窒兼手震，非常搞笑。

莊子璇有貴人相助，事業運很強。（公關提供）

莊子璇命格適宜與成熟男拍拖。（公關提供）

莊子璇一臉尷尬。（公關提供）

王汛文事業運強

玲玲師傅讚王汛文今年的事業運強，但王汛文反而更關心自己的愛情運，主動要求玲玲師傅指點迷津。玲玲師傅讚王汛文善解人意及思想成熟，其命格與莊子璇一樣，適宜與成熟男士拍拖。而倪樂琳眼大及黑眼珠大，屬好奇和怕悶的性格，反而適宜姊弟戀。

王汛文關心自己的愛情運。（公關提供）

倪樂琳祝大家新年快樂，身體健康。（公關提供）

倪樂琳是大眼美人。（公關提供）

XiX成員驚爆「姊妹爭夫」

至於明晚（25日）一集，碧霞師傅為青春女團XiX成員Crystal、Charlotte和Kiele指點馬年運程。提到XiX由六人變四人，碧霞師傅指這個變化其實有玄機，並反而有利名氣，到底點解？ 期間Crystal八卦追問三人之中哪個最早「出Pool」及最早結婚，並笑言擔心將來要「夾錢買姑婆屋」。對此碧霞師傅不但給出了令大家「嘩」一聲的答案，更指Crystal和Charlotte八字有「姊妹爭夫」問題，並叮囑二人千萬別做一件事！想知碧霞師傅點講？就要繼續收睇《一馬當先行大運》喇！

Charlotte（公關提供）

Kiele（公關提供）

Crystal（公關提供）

唐碧霞指Kiele明年有望拍拖。（公關提供）

XiX雖然由六人減至四人，但反而有助名氣運。（公關提供）