一馬當先行大運｜戴祖儀被麥玲玲批馬年大爆紅　吳偉豪竟名藏玄機

為迎接農曆新年，無綫推出一共14集的新春賀年節目《一馬當先行大運》，由曾展望GM、葉蒨文Sophie、林智樂、潘靜文及胡敏芝擔任主持，並邀得香港多位著名堪輿學家：李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海&海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘，以玄學、風水、相學等理論及角度，透過不同環節傳授馬年開運攻略。



昨晚（12日）一集《一馬當先行大運》，邀請了去年運勢麻麻、「容易受傷」的Joey擔任嘉賓。（官方提供圖片）

一馬當先行大運丨戴祖儀獲麥玲玲批事業大爆紅

昨晚（2月12日）一集，麥玲玲在「師傅出馬」環節中，邀請了「容易受傷」的戴祖儀Joey擔任嘉賓，Joey去年運勢認真麻麻，不但差點跌落坑渠，更因玩滑板跌損腳，在海邊行又跌落水，甚至打扮性感出席台慶時亦仆倒，更一度宣布「封腿」保平安。玲玲師傅取笑Joey身材太勁：「因為違反人體力學，上重下輕。」

麥玲玲師傅笑稱：因為Joey違反人體力學，上重下輕。（官方提供圖片）

玩笑歸玩笑，之後玲玲師傅從玄學角度分析Joey「容易受傷」之謎。她指出Joey是「壬子日」出生，命格水旺，雖然容易有碰傷、跌打等小傷，或頭手腳易留疤痕，但勝在能逢凶化吉，絕無大礙。她指一般人若金木相沖易有大傷，而屬豬的Joey經歷了2025乙巳年的相沖後，來到今年丙午馬年依然是相沖年，仍需注意受傷風險，但這對藝人來說卻是天大喜訊！玲玲師傅解釋：「天干地支皆沖對藝人係好，應該會大爆紅！」

玲玲師傅指出Joey是「壬子日」出生。（官方提供圖片）

玲玲師傅批Joey有望大爆紅！（官方提供圖片）

一馬當先行大運丨《非常檢控觀》眾主演齊齊食團年飯

至於今晚（2月13日）播出的一集，李丞責師傅則與劇集《非常檢控觀》的一眾主演：馬德鐘、吳偉豪（Rico）、賴慰玲及游嘉欣齊齊食團年飯。

李丞責與《非常檢控觀》演員馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲及游嘉欣齊齊食團年飯。（官方提供圖片）

李丞責師傅提到馬年正值九運，屬火年份的人心較躁，正義題材的劇集容易引發觀眾共鳴，而講述檢控官為受害者伸張正義的《非常檢控觀》正正符合天時地利，Rico即時腦筋急轉彎問道：「如果我哋拍古裝版有冇可能？」師傅大讚好橋，指九運旺虛擬題材：「古裝版意想不到，好精彩，穿越時空都得喎。」

李丞責指正義題材的劇集容易引發觀眾共鳴 。（官方提供圖片）

講到個人運程，馬德鐘（馬神）擔心自己姓馬會否犯太歲，師傅即派定心丸，指屬猴的馬神今年有「驛馬」及「文昌」星拱照，雖然會周圍飛、機會多向外發展，是勞碌的一年，但文昌有利名譽及獎項，師傅更贈貴言：「今年係勞碌嘅一年，但係值得嘅一年。」

馬德鐘擔心自己姓馬會否犯太歲。（官方提供圖片）

一馬當先行大運丨吳偉豪自爆入行想改藝名

此外，Rico在測字環節寫了一個「豪」字測前程，並自爆入行時曾想改藝名，擔心「偉豪」讀音：「入行嗰陣有諗改藝名，聽講偉豪個音落咗去。」李丞責師傅解釋，「豪」字結構上有「高」字，意指立於人前；下有「豕」字（豬），代表拍攝與家庭有關的題材會受歡迎，且肖豬者會是其貴人。

Rico在測字環節寫了一個「豪」字測前程。（官方提供圖片）

Rico憑處境劇《愛・回家之開心速遞》「朱凌凌」一角入屋，正正應驗了「豕」字有利「家」的題材，事業運相當不錯。想知更多開運貼士，萬勿錯過今晚播出的《一馬當先行大運》。