亞視六寶馬年激罕合體拜年　尹天照梁碧芝李潤祺勾集體回憶

前亞洲電視（ATV）雖然已經停播多年，但一班昔日「亞視之友」的感情依然深厚！趁住馬年新春佳節，前亞視藝人李潤祺、袁文傑、袁潔儀、黃美芬、梁碧芝以及「亞視一哥」尹天照激罕合體，齊齊拍片同大家拜年。



六人趁馬年再度同框。（截圖）

亞視六寶馬年激罕合體拜年！（截圖）

亞視舊將馬年大合體 網民大呼回憶返晒嚟

李潤祺日前在抖音上載了一段拜年短片，並留言寫道：「馬馬馬馬馬……祝大家馬到成功！🥰🥰# 我們終於有個...」。片中可見，六位前亞視經典猛將難得聚首一堂，氣氛非常熱鬧。一班老朋友見面傾得相當盡興，更齊齊對住鏡頭向大家拜年。

亞視六寶馬年激罕合體拜年！（截圖）

尹天照主力內地發展 「碧加」梁碧芝超凍齡成焦點

除了經典合體惹人關注，六人的近況亦成為網民討論焦點。曾憑《我和殭屍有個約會》系列紅極一時的尹天照，近年主力在內地發展及活躍於抖音拍片，不時相約昔日亞視好友聚會，而且堅持晨跑鍛鍊，身形依然Keep得相當Fit。而同屬《殭屍》班底、飾演「碧加」的梁碧芝，自早年淡出幕前並嫁給富商後，過着無憂無慮的闊太生活，經常周遊列國。片中所見的她保養得宜，堪稱超級「美魔女」，獲網民大讚完全看不出歲月痕跡！

梁碧芝過着無憂無慮的闊太生活。（截圖）

尹天照主力內地發展。（截圖）

李潤祺身形暴脹 袁文傑袁潔儀過檔TVB發展順暢

李潤祺，近年主力發展舞台劇及擔任戲劇導師，早前亦有客串ViuTV劇集《打天下2》。不過片中的他比起當年明顯圓潤發福不少，面頰和身體都「暴脹」，令不少網民直呼險些認不出來。而一向有「高佬」之稱的袁文傑與「潔儀姐姐」袁潔儀，近年雙雙過檔TVB發展，前者憑《愛·回家之開心速遞》「游生」一角深入民心，後者亦劇接劇默默耕耘。至於昔日曾獲力捧的黃美芬，則早已轉戰幕後及公關界。今次六人趁馬年再度同框，絕對是送給亞視劇迷的最佳新年禮物！

李潤祺。（截圖）

黃美芬。（截圖）

袁潔儀。（截圖）