袁偉豪張寶兒為細仔慶祝百日生日　袁咕碌袁氹氹萌爆樣子成焦點

現年44歲的袁偉豪與比他細10年的張寶兒於2020年結婚，由於張寶兒家底豐厚，袁偉豪甚至被叫「億萬駙馬」。兩人的寶貝仔仔袁晞祐 (袁咕碌) 於2023年11月出世，細仔「袁氹氹」去年11月出世，兩年抱兩，組成了四口幸福之家。成為了新手爸媽的兩人，平日生活重心都放在仔仔身上，袁偉豪在不用開工的日子更會親力親為照顧仔仔，做一個好老公兼好爸爸。日前二人為細仔舉行百日派對，並在社交網大晒一家溫馨靚相。

張寶兒2023年為袁偉豪誕下兒子袁咕碌。（IG：@_bowiecheung）

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌一家三口。（IG@yogooloo）

袁偉豪與張寶兒及細仔「袁氹氹」。(ig@_bowiecheung)

一家四口幸福滿瀉

他們夫妻倆分別在IG上發文寫道：「袁氹氹 100天生日快樂！感謝所有叔叔姨姨哥哥姐姐 在年初五這個陽光普照的溫暖下午來相聚（放棄旅遊來陪我們，真的很感動）願袁氹氹健康成長，像哥哥一樣聰明伶俐，願兩兄弟相親相愛，父母繼續智慧和荷包皆增長。」相中可見，他們在戶外為細仔袁氹氹舉行百日派對，現場有一隻巨型的啤啤熊公仔作為主題背景，場地掛滿藍、白色氣球，氣球下吊著多張家庭溫馨合照，也有袁氹氹的可愛成長照，現場佈置相當有心思。袁偉豪和張寶兒還為仔仔準備了一個兩層高的熊仔造型蛋糕，上面寫了「HARVEY HAPPY 100 DAYS」，儀式感滿滿。一家四口拍攝了全家福，幸福滿瀉。袁咕碌與袁氹氹兩兄弟的萌爆樣子成為網民討論的焦點。

袁偉豪與張寶兒為細仔舉行百日派對。(袁偉豪IG)

袁氹氹100天生日快樂。(袁偉豪IG)

好多朋友到場。(袁偉豪IG)

一家四口好溫馨。(袁偉豪IG)

袁氹氹好可愛。(袁偉豪IG)

生日蛋糕。(袁偉豪IG)

