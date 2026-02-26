何超盈帶女兒向何超瓊拜年證姊妹情深　曾因一事公開發文感謝家姐

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。年前何超盈自爆因社恐而害怕面對鏡頭，一度絕跡公開場合，她於2024年激罕出席M+慈善晚宴，激瘦身形引起網民關注，更登上微博熱搜。何超盈自前年開始重回社交圈，且不時帶同囡囡一起出席活動。日前何超盈就帶同囡囡去跟她的二房家姐何超瓊拜年，並把當日的合照放到社交網上分享。

何超盈（Sabrina）自結婚產女後生活低調，甚少公開露面。（IG@xsabrinahox）

嚴紀雯與閨密何超盈及她囡囡。(嚴紀雯IG)

曝光豪宅內部裝潢盡顯奢華氣派

何超盈與何超瓊姊妹倆感情要好，她前年出席M+慈善晚宴後就曾於IG發文感激家姐何超瓊，當時她寫道：「五年後我第一次露面，我正在康復中，如果不是Pansy（何超瓊）我也做不到。」足證二人姊妹情深。何超盈今次於社交網曬出她帶同女兒跟何超瓊拜年的靚相，發文寫道：「和蛋姐和家姐鬆弛過新年 #給娃的春節儀式感 #在過一種很新的年 #春節穿搭 #時髦親子穿搭 」。相中可見她們三人都穿上同品牌同系列的小香風外套，何超盈女兒辛千覓更與姨媽何超瓊穿上同款外套，襯成了親子裝，可見她們三人感情十分之close，何超瓊摟住辛千覓時流露一臉慈愛笑容，辛千覓亦顯得很開心，何超瓊更親自準備美食款待她們。除了她們三人，還有其他名人好友以及小朋友一起團拜，玩得愉快又滿足。照片也曝光了豪宅的內部裝潢，盡顯奢華氣派與童趣品味。

何超盈帶同囡囡跟二房家姐何超瓊拜年。(何超盈@小紅書)

何超盈帶同囡囡跟二房家姐何超瓊拜年。(何超盈ig)