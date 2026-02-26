謝安琪送兒子出國升學不捨攬住喊　張繼聰AI寫催淚情書：以你為榮

張繼聰與謝安琪（Kay）的大仔張瞻（James）轉眼間已經19歲。他完成中學課程後，正式離開家人，準備前往澳洲升學。據知，本身對運動有興趣的張瞻，將入讀教育及科學雙學位課程「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」。為了讓兒子提早適應社會，Kay早前更特別安排兒子擔任自己的助手，培養他的待人接物與團隊精神，轉眼間這位「小助手」就要遠赴海外，一家四口齊齊到機場送機，場面溫馨又催淚。

張繼聰與謝安琪（Kay）的大仔張瞻（James）去年中學畢業，將到澳洲升讀大學。（IG@kaytse）

Kay早前更特別安排兒子擔任自己的助手，培養他的待人接物與團隊精神。

機場淚別畫面曝光 Kay與Kakaball不捨攬實張瞻爆喊

從張繼聰貼出的送機短片可見，即將學習獨立的張瞻與細妹Kakaball多次相擁，Kakaball一直攬實哥哥，盡顯兄妹間的深厚感情。而身為媽媽的Kay即將與寶貝仔分隔兩地，同樣萬分不捨，一度掩面流下眼淚。這段珍貴的影片由爸爸張繼聰親自揸機紀錄，雖然片中未見阿聰落淚，片尾大合照更笑得比較輕鬆，但老友林盛斌（Bob）就留言夾擊：「大個仔，俾佢出去闖吓啦，不過你淨係影人哋喊，你有冇喊先？」 阿聰隨即鬼馬反擊：「關你鬼事咩？ 你一定有機會自己試吓，到時咪知有幾大鑊囉！」 加上Kay一句「你估吓」，強烈暗示阿聰絕對喊得不比自己少！

張繼聰貼出的送機短片可見，張瞻先是攬實謝安琪。（IG@louischeung2013）

謝安琪一臉不捨，淚流不止。（IG@louischeung2013）

Kay抹眼淚，而張瞻就攬住妹妹Kakaball。（IG@louischeung2013）

Kay、張瞻與Kakaball相擁道別。（IG@louischeung2013）

全程揸機的張繼聰，最終來張一家四口大合照。（IG@louischeung2013）

阿聰剪輯成長片段 自爆入閘一刻終失守：真係好難頂

阿聰特意用多張張瞻的童年相片作為開首，將兒子由細到大的歷程與送機畫面剪輯成一條充滿愛與回憶的「成長片段」。他透露張瞻離港前曾問他：「我離開時，你會不會哭？」當時阿聰表現瀟灑，深明孩子出外闖蕩是一場美好的開始，表示只替兒子感到開心。不過「講就天下無敵」，當寶貝仔真正要入閘時，阿聰的防線終告失守！事後他在Threads發文大呻：「真係入閘要 Say Goodbye，原來真係好難頂…有冇後生可以分享吓，當時你哋同阿爸阿媽say Goodbye，有冇覺得好掛住屋企？自己一個人喺外國留學，係咪終於知道阿爸阿媽嘅好？😝」 他更向網民討教當年留學的心情，引來不少過來人分享爆喊經歷，但亦有網民分享「冇人性」經歷，例如郭嘉駿（193）搞笑表示：「想當年我去外國讀書 連放假都唔想返香港 心諗 終於可以自由 希望James唔會好似我咁諗😂」

阿聰特意用多張張瞻的童年相片作為開首，將兒子由細到大的歷程與送機畫面剪輯成一條充滿愛與回憶的「成長片段」，先從幼兒時期開始。（IG@louischeung2013）

慢慢大個仔。（IG@louischeung2013）

成長片段。（IG@louischeung2013）

他透露張瞻離港前曾問他：「我離開時，你會不會哭？」當時阿聰表現瀟灑，深明孩子出外闖蕩是一場美好的開始，表示只替兒子感到開心。不過「講就天下無敵」，當寶貝仔真正要入閘時，阿聰的防線終告失守！（IG@louischeung2013）

阿聰大呻：「真係入閘要 Say Goodbye，原來真係好難頂」（IG@louischeung2013）

全英文催淚情書贈愛子 自爆靠AI英文突飛猛進

除了催淚片段，阿聰更寫了一封長篇英文信勉勵兒子，流露出滿滿的鐵漢柔情，睇到最尾方發現有驚喜。以下為信件中文翻譯版：

致我最親愛的兒子：



當你即將啟程，展開大學生活的新篇章，我的內心滿載驕傲與欣慰。彷彿仍像昨日，你還只是個稚氣未脫的小男孩；轉眼間，你已準備獨自踏入更廣闊的世界。



你曾問我，當你離開時我會不會落淚。我回答你：「不會。」因為坦白說，我為你感到由衷喜悅。這並非一場令人傷感的道別，而是你專屬旅程的令人期待的開端。



即使我未必常把這些話掛在嘴邊，但請你相信，我一直以你為榮。能成為你的父親，擁有你這樣的兒子，是我此生收到最珍貴的禮物。



這是一個難得的機會，讓你成長、學習，並真正認識自己。請不要害怕犯錯，錯誤正是學習的一部分，只要記得忠於自我、努力不懈，並用心享受每一段時光。



無論我們相隔多少里，你都永遠有我們作為後盾。我們始終是你最忠實的支持者，家裡也永遠是你最安全的港灣。請帶著笑容追逐夢想，就像我今天為你而微笑一樣。



順帶一提，你或許會好奇，為何我的英文忽然突飛猛進，因為如今世界有了AI與 Google翻譯！我只是希望能把這段話寫得更完善、更貼近我想對你說的心意。



我們非常愛你。



愛你的爸爸



張繼聰寫了一封英文情書給兒子：「請你相信，我一直以你為榮。能成為你的父親，擁有你這樣的兒子，是我此生收到最珍貴的禮物。」又寄語兒子不必怕犯錯，要記得忠於自我、努力不懈，並用心享受每一段時光；更表示家裡永遠都是他的避風港。（IG@louischeung2013）