張家輝夫妻拍拖嘆早茶被打擾真實反應見人品　關詠荷素顏狀態驚艷

現年61歲的張家輝入行多年拍過多套膾炙人口的電影，當中「化骨龍」一角至今仍深受觀眾和網民喜愛；其後張家輝成功轉型，更先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」。雖然升呢影帝，但張家輝拍攝時依然堅持親力親為，搏盡演出，近年又參與幕後製作，擔任導演。他完全沒有巨星的架子，曾多次被偶遇都盡顯親民一面，深得大眾喜歡，多年來一直很有人氣。張家輝是人所共知的好男人好老公好爸爸，他與同年的老婆關詠荷於2003年結婚，婚後育有一名寶貝女兒張童，兩人相愛逾20年至今依然十分恩愛，是圈中出了名的模範夫妻。

由電影導演做到廣告導演，張家輝就係多才多藝。（官方圖片）

關詠荷曾憑多部劇集成功入屋 。（影片截圖）

張家輝與關詠荷食飯被偶遇。(小紅書)

於新加坡拍拖嘆早茶被偶遇

在今個農曆新年期間，張家輝獲邀到新加坡擔任晚宴表演嘉賓，難得開金口的他獻唱一曲《吻別》，完全擺脫「渣渣輝」唱腔，讓現場觀眾聽出耳油。而太太關詠荷亦有同行撐場，低調現身支持老公，夫妻倆在台下大方任影，被網民指兩人越來越似樣，極具「夫妻相」。兩人此行到新加坡工作亦有趁機拍拖外出品嚐美食，日前就有網民於社交網分享了偶遇兩人在茶樓用餐時的照片。該名網民寫道：「新加坡喝早茶偶遇平易近人的輝哥and 荷姐」。

張家輝與關詠荷於新加坡飲早茶。(抖音截圖)

關詠荷真實狀態震驚網民

從相中可見，張家輝與關詠荷正在與友人一起飲早茶，桌上有不少點心美食，看來胃口相當不錯。兩人並不介意用餐時被打擾，讓粉絲上前合照，真的十分親切友善。張家輝戴上帽子，關詠荷則是素顏戴上眼鏡，依然優雅漂亮，氣質出眾，怎樣也看不出她已61歲，狀態絕佳。網民紛紛留言讚嘆說：「真係老有老靚，關鍵關詠荷還不老」、「關詠荷還是那麼漂亮」。關詠荷成為了媽媽後，便主力相夫教女，淡出幕前，一直鮮有露面，作風極之低調，每次她被粉絲偶遇並出現在社交網都會成為網民的焦點。

張家輝與關詠荷十分親民友善。(抖音截圖)