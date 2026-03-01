謝安琪機場野生捕獲 零死角生圖流出獲網民大讚KEEP得好
近日有網民於小紅書以「香港機場偶遇謝安琪」為題發文，分享在機場巧遇Kay一家送機的相片。相中可見，Kay當日雖然未有刻意裝扮，但在網民的零修圖「生圖」鏡頭下，Kay依然明艷照人，皮膚白滑緊緻，氣質出眾！大批網民留言驚嘆：「Kay真係KEEP得好好」、「完全睇唔出已經生咗兩個」、「女神素顏都咁屈機，真係防腐劑級美貌」！
一家四口貼地迫茶記 獲讚毫無架子
張繼聰與謝安琪（Kay）的大仔張瞻（James）轉眼間已經19歲。他完成中學課程後，正式離開家人，準備前往澳洲升學。據知，本身對運動有興趣的張瞻，將入讀教育及科學雙學位課程「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」。其實Kay與張繼聰對阿仔升學一事絕對是仆心仆命，除了親自送機，兩人更全家總動員飛到澳洲幫手安頓。有眼利網民就在墨爾本一間茶餐廳再次「捕獲」他們一家四口，只見Kay與張繼聰並肩而坐，與James及細女張靖（Kakaball）逼在狹窄的卡位食飯。發文網民表示他們全程低調安靜，毫無明星架子，大讚這位「樂壇天后」私下極度貼地親民。
阿聰特意用多張張瞻的童年相片作為開首，將兒子由細到大的歷程與送機畫面剪輯成一條充滿愛與回憶的「成長片段」。他透露張瞻離港前曾問他：「我離開時，你會不會哭？」當時阿聰表現瀟灑，深明孩子出外闖蕩是一場美好的開始，表示只替兒子感到開心。不過「講就天下無敵」，當寶貝仔真正要入閘時，阿聰的防線終告失守！事後他在Threads發文大呻：「真係入閘要 Say Goodbye，原來真係好難頂…有冇後生可以分享吓，當時你哋同阿爸阿媽say Goodbye，有冇覺得好掛住屋企？自己一個人喺外國留學，係咪終於知道阿爸阿媽嘅好？😝」 他更向網民討教當年留學的心情，引來不少過來人分享爆喊經歷，但亦有網民分享「冇人性」經歷，例如郭嘉駿（193）搞笑表示：「想當年我去外國讀書 連放假都唔想返香港 心諗 終於可以自由 希望James唔會好似我咁諗😂」
全英文催淚情書贈愛子 自爆靠AI英文突飛猛進
除了催淚片段，阿聰更寫了一封長篇英文信勉勵兒子，流露出滿滿的鐵漢柔情，睇到最尾方發現有驚喜。以下為信件中文翻譯版：
致我最親愛的兒子：
當你即將啟程，展開大學生活的新篇章，我的內心滿載驕傲與欣慰。彷彿仍像昨日，你還只是個稚氣未脫的小男孩；轉眼間，你已準備獨自踏入更廣闊的世界。
你曾問我，當你離開時我會不會落淚。我回答你：「不會。」因為坦白說，我為你感到由衷喜悅。這並非一場令人傷感的道別，而是你專屬旅程的令人期待的開端。
即使我未必常把這些話掛在嘴邊，但請你相信，我一直以你為榮。能成為你的父親，擁有你這樣的兒子，是我此生收到最珍貴的禮物。
這是一個難得的機會，讓你成長、學習，並真正認識自己。請不要害怕犯錯，錯誤正是學習的一部分，只要記得忠於自我、努力不懈，並用心享受每一段時光。
無論我們相隔多少里，你都永遠有我們作為後盾。我們始終是你最忠實的支持者，家裡也永遠是你最安全的港灣。請帶著笑容追逐夢想，就像我今天為你而微笑一樣。
順帶一提，你或許會好奇，為何我的英文忽然突飛猛進，因為如今世界有了AI與 Google翻譯！我只是希望能把這段話寫得更完善、更貼近我想對你說的心意。
我們非常愛你。
愛你的爸爸