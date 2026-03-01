煒烈專訪2｜煒烈向消失的親生仔喊話：爸爸心裡永遠有你在

煒烈與太太的這段情，走過了抗癌與無數次化療的艱辛。在生命倒數的日子裡，兩夫妻坐在房中相對而泣，「多就沒有，哭到沒有眼淚」。當那道通往地牢停屍間的門即將關上，這位硬漢才驚覺，這是這輩子最痛的時刻。



上文講到，煒烈從夜總會出走，去到一位老闆身邊搵食。不過卻從晚晚飲酒，變成天天飲飲食食，身體不但沒有好轉，反而響起警號，體重飆升至210磅。煒烈知道不可以再這樣下去，於是他暫時放下工作，好好享受生活。正正在這個時間，他認識了人生下半場最重要的夥伴－太太Amy。

煒烈最肥的時候，高達210磅。（受訪者提供）

從210磅減38磅的承諾

兩人的相識很平凡，在一場藝員朋友的聚會中，當時的煒烈胖到210磅，挺著42吋的大肚腩。見了幾次面後，他酒壯人膽說想追求對方，女方只給了一個條件：「首先你要減肥，至少20磅，如果減超過30磅，我嫁給你。」太太當時半開玩笑地許諾，沒想到煒烈認真了，不到四個月，他足足減了38磅。

煒烈為追到她，足足減掉36磅。（網上圖片）

多次抗癌為生命奮鬥

順理成章地，兩人走在一起，雖然沒有一紙婚書，但關係更勝老夫老妻。但這段關係從一開始就伴隨著陰影，煒烈與太太走在一起時，其實已知她曾患乳癌並接受過手術。雖然癌細胞一度被切除，但命運並未就此放過他們。幾年後，癌細胞悄然轉移到了頸椎，兩人在醫院進進出出，電療、打針、服藥，經濟環境一度非常緊絀，甚至保險理賠也因病史而受限，最終不得不轉往公立醫院以減輕負擔。

病魔的侵蝕愈演愈烈，太太的脊椎先後經歷兩次大手術，背上釘了12口鋼釘，此後再也無法正常行走，餘生只能與輪椅為伴。為了不驚動太太受傷的軀殼，煒烈展現了極致的體貼：他主動搬出客廳睡覺，將房間留給太太看電視休息。「自從她做完第二次手術，我和我太太不再睡在一起，我怕動到她。我出了客廳睡。」

煒烈一直陪住老婆抗癌。（網上圖片）

生命在倒數 以淚水代替說話

當新冠肺炎爆發後，本就虛弱的太太因確診導致抵抗力徹底崩潰，癌細胞迅速走到了腰骨與尾龍骨。醫生給出了一個殘酷的選項：若接受化療和電療，生存期或許不到一年；若不接受，可能隨時會走。

面對脫髮、嘔吐、全身劇痛且毫無生活質量的未來，太太毅然選擇了拒絕。回到家後的那段日子，生命在倒數，是煒烈記憶中最黑暗的日子。

「我太太知道了生命的期數之後，我們回到家，那段是我最難過的日子。有什麼好談的？當你是我這個當事人，知道了她的生命，她不接受化療，一個月、兩個月，或者隨時都可以，你說有什麼可以和她談？真的沒有什麼好談的。一說任何事，兩夫妻就在哭。哭到沒有眼淚。」

煒烈與太太。（網上圖片）

煒烈一輩子最傷心的時刻

最後的時刻發生在仁安醫院。當女兒打電話叫他趕過去時，太太的心跳已然微弱。煒烈緊緊捉住太太冷冰冰的手，看著她的呼吸一點一點地消逝。醫護人員告訴他，聽覺是最後才消失的，「她沒有了心跳，我們馬上叫醫生進來。醫生說她還沒有走，你有什麼儘量說，她聽到的。醫生看著我們說，走來給她看兩眼，她走了。」然而，真正的崩潰發生在遺體運送的過程。當仵工推著那具裝著太太的箱子，準備走進通往停屍間的地牢升降機時，這位看慣大場面、曾飛車墜海的綠葉王，終於徹底潰堤。

「我這輩子最傷心是將她推進去時，我不讓她被推進去。升降機來了，要將她推進去的時候，我不讓她被推進去。那時是最覺得好像真的要分離的時候。你要了解這件事，我們真的永遠見不到面。我媽走也沒試過這麼傷心。」

他死死擋住那道升降機門，因為他深知，一旦這扇門合上，兩人在這塵世間的緣分就真的徹底斷絕，再無相見之日。對煒烈而言，這不是戲劇，而是他生命中最深刻、也最不忍落幕的一場生離死別。

消失二十年的兒子

除了亡妻，煒烈心裡還有另一塊遺憾——他的親生兒子。煒烈近年最令人印象深刻的新聞，莫過於早前他的兒子在網上尋父，本來已相約見面卻臨時甩底，令煒烈空歡起一場。煒烈這個兒子當年與前女友所生，但幼年時已經跟著媽媽離家出走，30年過後，煒烈坦然很希望與兒子相認。

當年與前女友分手，是因為對方酗酒。後來前女友開巴士出意外獲賠五十萬，卻選擇買車、旅行、搬屋，沒在兒子身上花過錢。兒子一歲未到就被帶走，八、九歲時曾短暫交還給煒烈照顧兩週，隨後又是二十年的音訊全無。直到最近，早前他的兒子在網上尋父，本來已相約見面卻臨時甩底，令煒烈空歡起一場。

煒烈兒子突然網上尋父。（網上圖片）

在訪問的尾聲，煒烈對著鏡頭，說出了最想對兒子傳達的話：「我希望你真的找時間出來見我。找我其實很容易，我找你很難。爸爸心裡永遠有你在。工作上有什麼困難，跟我說一聲。祝你幸福。」

更多足本內容，請留意《香港01》YouTube頻道晚上6點半的《由零說起》－煒烈。