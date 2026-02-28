大劉劉鑾雄曾批呂麗君「九尾狐」　無損父女感情街頭被偶遇罕同框

城中富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，雖然兩人關係早已決裂，但大劉對女兒劉秀盈（Zoe/Aspen）依然疼愛有加。日前，有網民在銅鑼灣Sogo外，野生捕獲大劉與女兒罕有同框的畫面。大劉在保鏢護送下登上一輛七人車，他身穿一套看似「睡衣」的淺藍色套裝，但有眼利網民透露其實是出自名牌愛馬仕的訂製服，稱約20萬一套。

向來有潔癖的大劉，要求身旁的保鏢用毛巾隔着毛巾當把手護駕。而一身全黑打扮的女兒劉秀盈則乖乖地緊隨其後，父女同框實屬罕見。

學霸千金文武雙全 榮升舞蹈學校老闆

緊隨大劉身後的劉秀盈，絕對是一名品學兼優的學霸千金。她於建築系畢業後，目前正在香港大學繼續修讀建築系碩士學位。除了讀書成績優異，她更是多才多藝，精通結他、鋼琴及小提琴，不時在YouTube上載自彈自唱的影片，更曾錄製個人單曲。在運動與舞蹈方面她同樣表現出色，曾參加功夫比賽奪得金牌；15歲才正式學跳芭蕾舞的她，僅苦練兩年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，並入選香港芭蕾舞劇團，更在「國際芭蕾舞比賽2023」勇奪公開組金獎，絕對稱得上是文武雙全。前年3月，她將興趣發展成事業，在黃竹坑開設了一間佔地8,000呎的舞蹈學校「香港舞蹈劇場」，正式榮升做老闆。

其實大劉一直極度寵愛這名女兒，早於2014年已豪花3億元為她買下兩顆以其英文名Zoe命名的巨型鑽石，分別是9.75卡梨形藍鑽「The Zoe Diamond」及10.1卡紅寶石及鑽石胸針「Zoe Red」。

與呂麗君因財反面 大劉承諾繼續照顧仔女

雖然大劉十分疼愛女兒，但他與舊愛呂麗君的恩怨卻曾鬧得滿城風雨。在2023年的記者會上，大劉澄清過往傳聞時金句連發，被問到呂小姐是否有機心時，他直斥對方是《畫皮》中沒有心跳的「ET外星人」及為錢現真身的「九尾狐」。他透露雙方在8年前因為金錢問題反面，自此女方就甚少讓他與一對仔女見面。

不過，這段父母恩怨似乎未有影響大劉與劉秀盈的父女情。早前劉秀盈參與香港芭蕾舞劇團演出時，大劉亦有親自送花及手寫卡片祝賀寶貝女。大劉曾坦言與女兒「見多咗」，但處事十分小心以保護自己。他舉例曾提議陪女兒行街揀衫，但得知呂麗君想同行後便即時拒絕，以免惹來復合誤會。即使對舊愛極度反感，大劉依然強調會繼續盡力照顧兩個小朋友，確保他們的生活不會受到太大影響。

劉秀盈15歲才正式學跳芭蕾舞的她，僅苦練兩年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，並入選香港芭蕾舞劇團，更在「國際芭蕾舞比賽2023」勇奪公開組金獎。（IG@aspenlaumusic）

