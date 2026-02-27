屯門娜娜浸溫泉曬比堅尼火辣紋身超搶鏡　自爆已與頭號粉絲斷聯

憑藉在屯門公園性感賣唱而熱爆網絡的「屯門娜娜」董幸兒，昔日的新聞可謂日日新鮮。不過自從她於2023年正式宣布結婚，並隨後誕下愛情結晶品榮升人母後，生活重心已大幅轉向家庭。雖然近年她更新IG的頻率明顯大減，但一向走在風口浪尖的她，出位大膽的風格卻從未改變！日前娜娜在IG上大方分享了一系列與家人外遊的溫馨打卡照，即使已為人母，其火辣身材依然震撼網民眼球。



2023年初，屯門娜娜宣布結婚，並在翌年底順利誕下一子，如今已是幸福的人妻和慈愛的母親。（IG@nananananana0125）

比堅尼上陣曬傲人曲線 紋身搶鏡

從屯門娜娜分享的這輯旅遊靚相可見，她與老公及寶貝仔享受了一趟極具天倫之樂的溫泉之旅。在一系列於溫泉及泳池畔拍攝的照片中，娜娜完全大解放！她換上一套極度性感的比堅尼泳衣，毫不吝嗇地向大眾展示其產後極速修身的姣好身材，自信心爆棚。除了傲人上圍，她分佈在腹部、胸前以及大腿上的大面積個性紋身亦相當搶鏡，散發著獨特的狂野魅力。

金髮老公齊打卡 一家三口樂融融

其中一張最引人注目的合照，是染了一頭金髮的老公小心翼翼地抱著滿臉笑容的兒子，一家三口同框的畫面樂也融融，幸福感滿瀉。除了泳裝照，另一組照片則展現了娜娜貼地又調皮的一面。她穿著一套黃灰間條的休閒貼身套裝，完美勾勒出身形線條，並在內地著名景點「南昆山雲頂站」四處打卡留影。

照片中，她更鬼馬地騎上一架充滿懷舊風情的「涼粉豆腐花」三輪車擺甫士拍照。而在她身旁，寶貝兒子正安穩地躺在嬰兒車裡熟睡，整個畫面溫馨又帶點滑稽。可見即使轉換了母親的身份，娜娜的舉手投足依然充滿強大自信，完全不改昔日的大膽本色。

狂迷情緣不再 與Happy伯關係大解密

回顧屯門娜娜的發跡史，她早年因在屯門公園以極度性感的打扮載歌載舞而聲名大噪，當時吸引了大批忠實「粉絲」圍觀兼大手筆打賞，出位風格一度引起社會極大爭議。告別公園舞台後，她積極轉型為網絡KOL，更曾勇闖電視台參加選秀節目《中年好聲音》。

說起娜娜，當然不得不提她的頭號狂迷「Happy伯」，兩人的關係過去一直惹來外界無限揣測。2023年娜娜結婚時，Happy伯就大方出席婚禮到賀，以行動證實兩人純屬「偶像與粉絲」的關係。但去年在娜娜為兒子舉行的百日宴上，已不見 Happy伯的身影。娜娜早前已直言，現時與Happy伯已經沒有聯絡，亦不知道對方的近況。看來這位昔日的「頭號狂迷」已徹底退出了娜娜的真實生活。