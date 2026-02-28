五索豪派30萬開工利市給員工　成磚千元鈔票當扇撥涼非常誇張

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索又不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。月前五索再次公開曬恩愛，更罕有曝光與馬生的正面合照，完全就是攞正牌一樣。雖然五索有個大靠山，但她自去年開始努力發展自己的事業，令自己活得更有底氣。

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

成磚千元鈔票當扇撥涼

五索除了經營她的社交網做KOL，還開網店賣健康美容產品，花了不足一年時間已把網店生意搞得有聲有色，而她的目標就是將公司上市。她昨日在她的YouTube頻道上載了一段影片，分享公司在農曆新年過後開工大吉的熱鬧情況。從片中可見五索與同事們在公司內舉行開工拜神儀式，以乳豬造型的蛋糕代替真實乳豬。她豪擲30萬港元大派開工利是，出手極之豪爽，震撼一眾網民。五索感觸地表示，公司在短短兩年間，由最初只有2名員工，發展到今天近50人的團隊，她自豪地說：「我請得嘅，一定係精英。」五索又拿起成磚厚千元鈔票當扇撥涼，之後甚至出動數鈔機來點算數目，認真誇張。她表示今年準備了30萬元現金慰勞員工，她的員工排隊逐一領開工利是，相當開心，足見五索是個好老闆，財力雄厚。

五索準備了30萬派利市。(五索youtube頻圖截圖)

五索公司開工大吉。(五索youtube頻圖截圖)

五索拿錢當扇撥涼。(五索youtube頻圖截圖)

五索用銀紙機數錢。(五索youtube頻圖截圖)

