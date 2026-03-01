應采兒現身倫敦地鐵陪大仔Jasper赴英升學？　零濾鏡素顏樣貌惹議

現年42歲的應采兒與陳小春結婚16年，育有兩子Jasper（陳胤捷）及Hoho，一家四口生活美滿。Jasper細細個已經跟隨着爸爸陳小春參加綜藝節目《爸爸去哪兒5》，在節目中表現出乖巧聰明一面，受到不少網民喜歡。而身為媽媽的應采兒，則向來重視教育，從小對兒子栽培有加，安排入讀名牌學校。而Jasper亦不負眾望，精通多國語言，更獲得學校獎學金，令父母深感自豪。近日，有網民在英國倫敦地鐵偶遇應采兒與Jasper，母子二人表現低調，意外揭示12歲的Jasper疑啟程遠赴海外升學？

一家四口拍攝賀年照。（IG@yingcaier）

Jasper叻仔又生性，令父母深感自豪。（IG@yingcaier）

應采兒母子倫敦地鐵被捕獲

近日，有網民於社交平台分享相片，指在倫敦地鐵上「捕獲」應采兒母子。相中所見，應采兒身穿輕便休閒服，與Jasper並肩而坐，兩人全程未有明星架子，表現相當貼地。有網民聯想到，早前陳小春曾透露「兒子要國外讀書」，如今兩人在英國現身，紛紛猜測應采兒是次「陪太子讀書」，親自到當地安排升學事宜。

Jasper自小品學兼優懂多國語言，爸爸陳小春曾開心表示：「國家以後的外交部就靠你了。」（IG@yingcaier）

應采兒素顏真面目曝光

相片中，Jasper戴上Cap帽，穿著運動服，雖然被博主以貼紙遮蓋樣貌，但身形明顯長高不少。然而，不少網民的焦點卻落在應采兒的素顏狀態上。作為兩子之母、現年42歲的應采兒，當日以「零化妝」狀態示人。雖然在車廂光線下，面色顯得略微暗黃，但皮膚依然緊緻，整體狀態極佳。

有網民猜測應采兒是次「陪太子讀書」，親自到當地安排升學事宜。（小紅書截圖）

不過，照片流出後卻引起網民熱議。有部分「酸民」留言表示：「原來不化妝和普通人差不了多少」、「看到明星不化妝的樣子，我不焦慮了……」；但此舉隨即惹來大批網民反擊，齊齊「聲援」應采兒：「評論區的人那麼自信，麻煩點開前置鏡頭看看自己哈哈哈哈」、「純素顏啊，可以的」、「從小美到大的應采兒」，力撐應采兒氣質突出，素顏依然「很能打」。

應采兒是公認靚媽。（IG@yingcaier）