TVB視帝陷兩年劇荒轉拍短劇又搞製作　病住大馬開工粉絲見到心痛

現年49歲的TVB視帝陳山聰，自去年三月播出的《奪命提示》後，已近一年沒有新劇與觀眾見面，進入無劇拍狀態，由於《奪》劇是2023年拍攝，若以其最後拍攝的《廉政行動2024》計算，陳山聰已經快兩年沒有劇拍。仔細老婆嫩的陳山聰，為養家積極尋找機會，接拍短劇之餘，又與阿Bob林盛斌和梁烈唯共同投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，電影在當地大受歡迎，陳山聰為了谷票房搏到盡，近日更帶病去謝票，令粉絲感到心痛。

陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰自去年三月播出的《奪命提示》後，已經近一年沒有新劇出街。（《奪命提示》劇照）

陳山聰之前與丁子朗拍攝內地短劇。（小紅書圖片）

陳山聰接拍短劇之餘，又與阿Bob林盛斌和梁烈唯共同投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，電影在當地大受歡迎。（IG@joelshanchung）

陳山聰在電影《媽媽又要嫁》中與混血索女Renee Loh有親熱鏡頭。（IG@_reneeloh_）

病住謝票 粉絲感心痛

近日有馬來西亞的陳山聰粉絲在社交平台，以「好心痛，知你好努力，我哋會支持到底」為題，分享道：「有幾多個人，可以好似你咁，病住都仲堅持要去謝票 同大家影相 🥹真係唔係人人做得到。你嘅努力同責任感，我哋全部都睇喺眼入面🫶🏼💙 辛苦晒 @陳山聰 請你一定要好好休息。」相中所見，陳山聰雖然身體抱恙，但依然賣力謝票，對入場支持電影的觀眾和粉絲有求必應，除了親民握手，更親自拿起手機與現場觀眾自拍，絲毫沒有流露疲態，非常敬業，獲網民大讚。

陳山聰日前即使身體抱恙，依然去謝票。（小紅書@聰迷 Ella）

親自揸機與粉絲自拍。（小紅書@聰迷 Ella）

有求必應。（小紅書@聰迷 Ella）

陳山聰病住都咁賣力，粉絲開心之餘也很心痛。（小紅書@聰迷 Ella）

認無劇拍 直言掛念劇組同事

陳山聰早前受訪時，亦大方談及目前的「劇荒」困境，坦言暫時仍未有接獲公司進組拍劇的安排，最後一套作品已經是《奪命提示》，他也很掛住劇組的同事，希望快點再有機會合作。對於無綫近年劇集產量明顯減少，他表示公司製作上方向不同了，想精益求精，希望2026年有份參與其中一套電視劇。

為了養妻活兒，陳山聰作多方面發展。（小紅書@聰迷 Ella）

非常專業！（小紅書@聰迷 Ella）

當然不少得大合照。（小紅書@聰迷 Ella）

驚現阿叻精裝明星足球隊

此外，早前陳山聰又驚現精裝明星足球隊，疑無劇拍靠攏阿叻陳百祥北上掘金。他當時接受《香港01》訪問時，坦言暫時未有新劇開拍，便做其他工作，收入方面幸好沒有太大影響，「其實我出面有工作嘅，都拍咗兩套電影同一啲廣告，只係大家睇唔到我拍劇啫，基本上都ok嘅！」

陳山聰早前驚現阿叻帶隊的精裝明星足球隊。（小紅書）

阿叻歡迎山聰入隊。（小紅書）

談到之前阿叻說球隊在內地受歡迎，藝人踢一踢工作率多20倍，所以有網民猜測他是否近排開工少，所以希望跟阿叻北上吸金？陳山聰笑言：「你估我係C朗咩？梗係無咁嘅事！只係得閒、有時間咪踢下。」問到想不想進軍內地市場？陳山聰直言作為藝人，不會區分市場，「依家最緊要有工作，就工作，我仲要養我個Jaco仔，往後都會穿梭香港、內地同大馬，邊度需要我哋就去邊度。」

陳山聰一家三口。（IG@joelshanchung）