前亞視一姐61歲真實素顏樣曝光 曾被影帝老公狠撇8個月被求復合
撰文：張寧兒
現年61歲的張家輝先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」，升呢做影帝。他與太太關詠荷於2003年結婚，婚後育有一女張童，關詠荷淡出幕前專心相夫教子。關詠荷近年有時會偕張家輝低調現身活動，日前她與張家輝到白雪仙家中拜年，TVB《愛·回家》富婆亦在場。
張家輝關詠荷與馬海倫向白雪仙拜年
關詠荷和張家輝與白雪仙曾經是鄰居。日前兩公婆到白雪仙家中拜年，張家輝緊握白雪仙的手，站起來影相，敬老尊賢；一旁的關詠荷則搭住白雪仙的膊頭，雖然素顏難掩臉上歲月痕跡，但關詠荷一年比一年氣質優雅，少奶奶生活過得不錯！
除了張家輝和關詠荷，在TVB處境劇《愛·回家》飾演清潔工的馬海倫亦在場，她也是家住半山、身家逾半億的富婆，丈夫為香港商界人士、前香港立法會議員何世柱的胞弟、1975年至1976年度東華三院董事局總理何世堯；兒子何存廣為眼科醫生，02年與匯豐高層葉迪奇（Dicky Yip）的女兒Judy結婚；女兒何敏晴則是建築師。
關詠荷張家輝一度分手又復合
關詠荷與張家輝在亞視共事時認識，張家輝看中關詠荷美貌，追求半年後抱得美人歸，1992年公開戀情。當時關詠荷已是亞視一姐，過檔TVB後奪視后；相反張家輝則星途浮沉，一度因難抵被指借關詠荷上位和工作壓力，在拍拖第三年竟隻身飛到南非，撇下關詠荷8個月，與她短暫分手。惟關詠荷非但沒有因張家輝忽然消失憎恨他，這段時間細心照顧張家輝家人。其後張家輝得悉姐姐患病回港，得知關詠荷期間代替自己照顧家人大為緊感動，認錯與關詠荷求復合，關詠荷欣然答應，並指二人從未分開過。
其後張家輝發力，兩度獲得金像獎影帝殊榮，榮升票房保證，吸金力暴增，一家人由西貢村屋搬入貝沙灣，之後再搬入半山老牌豪宅嘉慧園，價值1.3億三千多呎單位，曾與前特首董建華、仙姐白雪仙做鄰居，愈住愈富貴。