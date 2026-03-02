前亞視一姐61歲真實素顏樣曝光　曾被影帝老公狠撇8個月被求復合

現年61歲的張家輝先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」，升呢做影帝。他與太太關詠荷於2003年結婚，婚後育有一女張童，關詠荷淡出幕前專心相夫教子。關詠荷近年有時會偕張家輝低調現身活動，日前她與張家輝到白雪仙家中拜年，TVB《愛·回家》富婆亦在場。

張家輝與關詠荷兩人於2003年結婚，06年關詠荷誕下女兒張童（Brittany）便逐步減少幕前演出，專心陪伴女兒與照顧家庭。(《金裝四大才子》劇照)

張家輝關詠荷與馬海倫向白雪仙拜年

關詠荷和張家輝與白雪仙曾經是鄰居。日前兩公婆到白雪仙家中拜年，張家輝緊握白雪仙的手，站起來影相，敬老尊賢；一旁的關詠荷則搭住白雪仙的膊頭，雖然素顏難掩臉上歲月痕跡，但關詠荷一年比一年氣質優雅，少奶奶生活過得不錯！

除了張家輝和關詠荷，在TVB處境劇《愛·回家》飾演清潔工的馬海倫亦在場，她也是家住半山、身家逾半億的富婆，丈夫為香港商界人士、前香港立法會議員何世柱的胞弟、1975年至1976年度東華三院董事局總理何世堯；兒子何存廣為眼科醫生，02年與匯豐高層葉迪奇（Dicky Yip）的女兒Judy結婚；女兒何敏晴則是建築師。

關詠荷曾憑多部劇集成功入屋 。（影片截圖）

關詠荷現身粉絲見面會，一身白衣仙氣十足。（小紅書圖片）

關詠荷張家輝一度分手又復合

關詠荷與張家輝在亞視共事時認識，張家輝看中關詠荷美貌，追求半年後抱得美人歸，1992年公開戀情。當時關詠荷已是亞視一姐，過檔TVB後奪視后；相反張家輝則星途浮沉，一度因難抵被指借關詠荷上位和工作壓力，在拍拖第三年竟隻身飛到南非，撇下關詠荷8個月，與她短暫分手。惟關詠荷非但沒有因張家輝忽然消失憎恨他，這段時間細心照顧張家輝家人。其後張家輝得悉姐姐患病回港，得知關詠荷期間代替自己照顧家人大為緊感動，認錯與關詠荷求復合，關詠荷欣然答應，並指二人從未分開過。

其後張家輝發力，兩度獲得金像獎影帝殊榮，榮升票房保證，吸金力暴增，一家人由西貢村屋搬入貝沙灣，之後再搬入半山老牌豪宅嘉慧園，價值1.3億三千多呎單位，曾與前特首董建華、仙姐白雪仙做鄰居，愈住愈富貴。

張家輝、關詠荷和馬海倫現身白雪仙家中拜年。（馬海倫IG圖片）

關詠荷好靚。（IG圖片）

關詠荷激罕現身。（IG圖片）

張家輝與關詠荷食飯被偶遇。(小紅書)

張家輝與關詠荷十分親民友善。(抖音截圖)

《美味天王》關詠荷。（電視截圖）

關詠荷在《暴雨燃燒》。（網上圖片）

馬海倫年輕時是港隊保齡球代表隊。（IG@ma_helen_ma）