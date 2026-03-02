張繼聰澳洲朝朝早買咖啡𠱁謝安琪開心　大仔機場送父母胞妹勁孝順

謝安琪（Kay）與張繼聰育有18歲大仔張瞻（James）及細女張靖（Kakaball），一家四口早前被發現身處澳洲墨爾本，原來是一家人送張瞻讀大學。據悉，張瞻將入讀教育及科學雙學位課程（Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education）。終於迎來分別時刻，謝安琪和張繼聰在機場不捨離去，謝安琪更在入閘前掩面痛哭。完成大事後，謝安琪發文分享二月點滴，透露張繼聰在澳洲期間朝朝早都落樓買咖啡給她，兩公婆又一齊吹海風拍拖，十分浪漫。

張繼聰與謝安琪（Kay）是圈中模範夫妻代表。（IG：@louischeung2013）

謝安琪張繼聰在澳洲被捕獲卡位食飯。（小紅書）

謝安琪墨爾本慶情人節

謝安琪在Instagram上載微笑自拍照，心情大靚。她透露在墨爾本兩星期幾乎日日都有陽光，與張繼聰一起在墨爾本海邊吹海風「扮吓浪漫」。此外，情人節一家人食飯慶祝，獲送上一個心形蛋糕，哄到謝安琪好開心，「侍應小姐為我送上有心形圖案嘅Tiramisu，老實講其實唔係好靚，唔知點解我都係覺得好甜蜜，我都係笑得好開心」。

張繼聰朝朝早買咖啡𠱁謝安琪

最浪漫的是張繼聰每朝早都為謝安琪買咖啡，她說：「今次租住嘅Apartment，樓下就有一間好正嘅Cafe，多謝張先生每朝早都幫我落去買靚咖啡，等我一起身就有得飲，呢張係真係一起身就影嘅，仲未刷牙，飲完咖啡先刷牙」。

最後謝安琪終於要離去，張瞻到機場送父母和妹妹，謝安琪坦言心情複雜，「我哋準備出發去機場，嗰日JimJimball唔使返學，可以送我哋去機場，我哋搵間靚cafe，飲杯靚咖啡先至出發，大家笑容滿面但係心情複雜」。但見到兒子長大了又孝順，相信謝安琪張繼聰都深感安慰。

