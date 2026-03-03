TVB失意男星與佘詩曼食飯被捕獲　2年無劇拍疑找四屆視后求打救？

現年49歲的TVB視帝陳山聰近年「陷劇荒」已經兩年沒有拍攝新劇、一年沒有劇集出街，他早前受訪也承認《奪命提示》後在TVB已沒有存貨，還開到聲講很掛住劇組的同事，希望2026有劇拍。雖然在香港暫未有劇開，但陳山聰沒有停下腳步，反而積極轉戰大馬市場。他早前投資馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》，票房有好成績，近排一直在當地忙於謝票，病住都堅持現身谷票房，非常賣力。近日，有網民發現他在當地與四屆視后佘詩曼食飯，網民猜測莫非希望找視后「打救」？

陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰自去年三月播出的《奪命提示》後，已經近一年沒有新劇出街。（《奪命提示》劇照）

由於《奪》劇是2023年拍攝，若以其最後拍攝的《廉政行動2024》計算，陳山聰已經快兩年沒有劇拍。

佘詩曼近年憑《新聞女王》和《新聞女王2》中「Man姐」寫下歷史，4奪視后。(資料圖片/胡凱欣 攝)

陳山聰與佘詩曼現身大排檔被捕獲

近日，有多位網民在大馬一間大排檔偶遇佘詩曼，網民指這間大排檔是阿佘最愛，之前拍《家族榮耀之繼承者》與林峯也在是在這裡吃，不過今次的「飯腳」則是陳山聰。網民興奮寫道：「哇，在甲洞這家海鮮飯店吃飯竟然遇到香港的新聞女王 Man 姐，還有今天才從戲院看完《媽媽又要嫁》然後就遇上了陳山聰呢！」而另一網民亦表示：「今天在 Kepong 吃晚餐遇到了佘詩曼和陳山聰！！！說出來都沒人信，我今天吃個飯，結果看了佘詩曼和陳山聰，我整個人愣住，然後假裝沒事繼續吃，但其實手已經在錄視頻了。」

陳山聰近日現身大馬一間大排檔被捕獲，據指這個大排檔，陳山聰有份投資，所以常有香港藝人來幫襯。（小紅書截圖）

期間有食客認出陳山聰，向他打招呼，陳山聰也友善點頭Say Hello回應對方。（小紅書截圖）

其後佘詩曼低調到場。（小紅書截圖）

佘詩曼成功避過群眾視線。（小紅書截圖）

佘詩曼低調現身 背心露香肩

片段所見，陳山聰似完成工作，先行到場，期間有食客認出向他打招呼，他也友善點頭Say Hello回應對方。佘詩曼隨後現身，可能怕引起混亂，表現得相當低調，她戴上Cap帽、口罩包到冚，成功避過群眾視線。不過入座開餐後，佘詩曼則脫去外套，內裡的背心露出香肩，非常養眼。有網民透露這大排檔，陳山聰有份投資，所以常有香港藝人來幫襯。

佘詩曼連打扮都很低調。（小紅書截圖）

佘詩曼食飯時脫去外套，露出香肩十分養眼。（小紅書截圖）

佘詩曼離開時再帶回口罩，不過粉絲手袋上的labubu，肯定就是佘詩曼。（小紅書截圖）

佘詩曼離開時，全程低頭按電話。（小紅書截圖）

兩人同場意外引起網民熱議

不過，沒想到這次飯聚竟引起網民無限聯想，由於陳山聰已一段時間沒有劇拍，而佘詩曼則是無綫高層鍾澍佳愛將，有網民猜測陳山聰是否希望老友能代為美言幾句，甚至「搭路」北上發展，尋找事業轉機。不過撇除工作，兩人其實私交甚篤。兩人早期曾在劇集《東方之珠》合作，近年佘詩曼回巢拍攝《新聞女王》，陳山聰即使在拍攝《奪命提示》仍舉手自薦參演。而在陳山聰48歲生日，佘詩曼聯同多位圈中好友飯聚為其慶祝，顯示私下關係良好。故也有網民認為這次或許純粹是好朋友聚會，無需過多解讀。

佘詩曼回巢拍攝《新聞女王》時，陳山聰即使在拍攝《奪命提示》仍舉手自薦參演，飾演一名輕度弱智爸爸，非常有發揮。（《新聞女王》劇集截圖）

陳山聰48歲生日，佘詩曼聯同多位圈中好友飯聚為其慶祝，顯示私下關係良好。（IG圖片）

佘詩曼與陳山聰囝囝JACO合照。（IG圖片）

佘詩曼向陳山聰兒子陳霆軒（Jaco）索吻險食檸檬。（IG@charmaine_sheh）

陳山聰1992年參加歌唱比賽出道成為歌手，當時他主唱偶像劉德華的歌曲《長夜多浪漫》而被評判之一的劉德華賞識。其後陳山聰出過兩張專輯，做了歌手5年，可惜到了1997年遇上金融風暴，所屬的唱片公司倒閉，令山聰工作大大減少，之後投身影視界。從歌手轉型到演員，再登上視帝，陳山聰星途並不容易，經歷不少高低起跌，他之前在一個訪問中，就自爆當年拍劇時，曾遭同劇演員林保怡一手掟走劇本。

陳山聰近年在工作上博到盡，努力賺錢養家。（IG@joelshanchung）

陳山聰同時都是一位潮爸。（IG@joelshanchung）

陳山聰在訪問中講述當年拍攝劇集《隨時候命》（2005年），同劇有鄭伊健、林保怡和佘詩曼，他說：「嗰時我仲係一個小角色，我最記得我喺飛行服務隊入面，我坐喺林保怡嘅副駕，好多對白又英文，佢行過見到問我：『你做咩呀？』我話我喺度背緊對白，跟住佢一手攞走個劇揼走佢：『佢話睇咩睇，唔使睇，得㗎啦！上到去就OK㗎啦！」

陳山聰早前受訪時，憶述當年拍攝劇集《隨時候命》，曾被林保怡一手掟走劇本。（小紅書截圖）

陳山聰好記得當時該場戲是坐喺林保怡嘅副駕。（《隨時候命》劇集截圖）

當年陳山聰還是一個小角色，同劇還有鄭伊健。（《隨時候命》劇集截圖）

林保怡一句點醒陳山聰。（資料圖片）

陳山聰坦言當時真的不明白對方為什麼要這樣做，心想「你ok，我唔ok喎」，整個人擔心到全身在發抖，到現在到他當上算有經驗的演員，則發現劇本不能死記硬背，「當然唔係叫你唔睇劇本、唔做功課，但係唔係死記，我而家同譚俊彥都係排戲嘅時候睇一次（劇本），跟住就揼開本劇本，就要記得曬所有嘢，因為對白唔係最重要，學譚俊彥話齋，聽對方講乜嘢，你嘅回應（對手）才是最緊要。」所以無論任何行業都常說有前輩的提點是很重要，皆因前輩的金石良言，往往能令你變成更強的人。