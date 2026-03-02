「御用宮女」張韋怡告姑仔官司開審　兒子曾慘遭同學欺凌報警求助

前TVB藝人、有「御用宮女」之稱的張韋怡 (Gogo)，因與姑仔（丈夫胞妹）的誹謗官司再度成為新聞焦點。張韋怡於2020年入稟控告姑仔潘碧玉誹謗，指對方在社交平台及向傳媒發布不實言論，包括指控她「貪慕虛榮」、「私吞家翁給孫兒的百萬教育金」等，案件於昨日（2月3日）在高等法院正式開審。

原告張韋怡。(朱棨新攝)

Gogo張韋怡相當疼愛兒子Ashton。（IG：@gogocheungcwy）

除了這單官司，張韋怡早年在直播中哭訴7歲兒子Ashton在學校被同班同學踢心口倒地，但其後班主任顛倒是非，指是Ashton「先出手」，並叫他唔好講大話，否則「以後都唔可以返」。GoGo當時已決定待仔仔完成本周測驗後，隨即轉校。但Ashton後來在校內再一次遭受暴力對待！

張韋怡當時接受《香港01》訪問時指，該同學拳打兒子的肋骨位置，眼見兒子短短一星期內兩度受到欺凌，心痛之餘亦十分無奈，而她亦已報警處理。「校方話我個仔當時係排緊隊去洗手間，對方拍一拍佢肋骨位，並表示當時有輔導員拉住，但小朋友爭脫咗；不過我個仔話當時係無大人在場，對方突然衝過去，一拳打佢右邊肋骨位，佢好痛！扶住樓梯返課室時跌過一下，之後返到課室先同老師講，喺呢件事上我都好無語。我唯有報警、驗傷、睇下聽日對方家長態度，再決定下一步行動。」

GoGo在直播中哭訴。(影片截圖）

GoGo在ig上載兒子被打位置．（張韋怡 ig）