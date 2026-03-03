張智霖倫敦被偶遇親民暖心舉動令粉絲回味　為好友做一事盡見情義

現年54歲的張智霖 (Chilam) ，與同齡的老婆袁詠儀 (靚靚) ，於1992年因為拍攝電影《邊城浪子》認識，到94年公開戀人關係，由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大成人了，今年即將踏入20歲，去年就到了英國升學。他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時拍下拖，經常出雙入對。袁詠儀不時會於社交網曬出與老公張智霖的合照放閃，早前她就趁踏兩人銀婚紀念公開曬恩愛。

袁詠儀與張智霖昔日合照。(抖音影片截圖)

袁詠儀與張智霖昔日合照。(抖音影片截圖)

袁詠儀與張智霖當年都好青春。(抖音影片截圖)

在高級餐廳用餐被偶遇

張智霖趁今個農曆新年假期就與老婆袁詠儀，陪回港放寒假的仔仔魔童返英國倫敦升學，日前就有網民偶遇他們一家三口以及好友應釆兒等現身當地，見到他們到著名百貨公司Shopping，又在一間高級餐廳用餐，當他們被認出後，張智霖即友善地跟粉絲聊天，且一起影合照，盡顯親民作風。有網民於社交網分享了與張智霖的合照，發文寫道：「在bond街附近吃飯偶遇張智霖！就坐我們隔壁桌。哥哥人太好了…完全沒架子和我們在外面聊了好久！應采兒和袁詠儀姐姐都在，說是剛到有時差還在犯困哈哈哈！」

張智霖在英國倫敦被偶遇。(Meiday@小紅書)

暖心舉動獲高度評價

相中可見張智霖打扮低調casual，戴上帽子的他兩鬢及鬍鬚斑白，增添幾分滄桑佬味，但依然靚仔帥氣。有網民將春節前一家三口在香港機場被拍到的張智霖作比較，指他這個假期心廣體胖了不少。博主在評論區透露當時是張智霖先打開話題，又補充說：「還問我們在這邊怎麽樣 安全不之類的 我後面兩天真的逢人就誇…超級溫柔nice的 我到現在還在回味」，給予張智霖極高評價。據悉，張智霖夫婦此行主要是送寒假後的魔童返校開學，順道便陪同好兄弟陳小春的大仔Jasper在當地考察學校，對Jasper可謂十分照顧。

2024年時的jasper。（應采兒微博圖片）