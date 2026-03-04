45歲「公子收割機」驚喜露面仙氣不減　曾迷倒天王戀富三代

現年45歲的王秀琳（Mango）當年以模特兒身份出道，初入行拍廣告為主，之後以歌手身份推出專輯，又曾拍攝《鍾無艷》、《我和殭屍有個約會》等等。已退出幕前多年的王秀琳，近年鮮有公開露面，甚至連社交平台亦很少更新，去年曾獲好友馬天佑邀請合唱兼演出《我們甚麼都不是》，不少網民都大讚她保養得宜，依然少女感十足！早前由陳百祥、王晶發起的精裝明星足球隊到湛江作賽，王秀琳都有隨隊出發，她更自爆是半個湛江人！

Mango於《賭俠2002》稱得上是女主角，飾演馮德倫妹妹，與張家輝有感情線。（電影截圖）

去年曾獲好友馬天佑邀請合唱兼演出《我們甚麼都不是》。（影片截圖）

從工作人員上載的短片所見，王秀琳身穿紅色隊服，她自稱是半個湛江人，因為媽媽的家鄉就是湛江，她更即場大講家鄉話，又介紹家鄉美食：「雞啦，沙蟲啦，蠔啦，好多啲海鮮啦，好好食㗎。」網民紛紛留言大讚她完全不似已屆45歲熟女之齡，氣質依然！

王秀琳緋聞不絕曾被封「公子收割機」

王秀琳入行以來星路平平，反而緋聞不絕，先後與黎明、郭富城傳出緋聞，2017年被爆出與霍氏家族富三代之一的霍啟文拍拖，但這段相差7歲的姊弟戀最終分手收場，2020年她又傳出與廣安銀行梁季彝家族後人、富家公子Jeff約會，感情生活相當精彩，更被封為「公子收割機」。王秀琳淡出娛圈後轉行從商，曾轉戰飲食界推出「XO醬」，近年她不時參加精裝明星足球隊的活動，上場獻唱！

