TVB御用惡人女兒正面曝光好得意　曾因政治立場被親友割席後北上

前TVB藝員，有「御用惡人」之稱的何俊軒於2019年與前妻離婚，上年初他突然宣布再婚喜訊，再自爆當上爸爸，要為女兒多賺錢。近日他在社交平台公開自己女兒的正面照，眼仔碌碌，非常可愛，他寫道：「這輩子最棒的生日禮物就是有你。心都融化系列：祝我個女的爸爸生日快樂！」

何俊軒老婆看上去頗為後生。（小紅書）

48歲TVB前「御用惡人」何俊軒。（網上圖片）

何俊軒近年主力內地發展，他直言演員不易做。（小紅書）

《EU超時任務》中何俊軒飾演喪Q，這個角色成功令不少網民留意。

何俊軒近年北上掘金

何俊軒近年專注內地發展，探店、直播帶貨、商業活動、登台表演又開餐廳，不過做了20多、30年演員，他最喜歡仍然是做戲，可以每一日飾演不同的角色，所以希望在有生之年都繼續拍戲，賺多兩個錢，其實做什麼都沒什麼所謂，「因為小弟剛剛榮升爸爸，50歲先做老竇，還要生了個女仔，我當然希望賺多點錢留個女兒，希望她將來健健康康快樂地成長。」網民紛紛送上「恭喜」祝賀外，也大讚他是負責任的好爸爸。

何俊軒50歲榮升老竇。（小紅書截圖）

何俊軒上年迎來他的「前世情人」。（小紅書截圖）

何俊軒拍《踩過界》十字韌帶斷裂

何俊軒獲封「御用惡人」及「御用警察」，在無綫（TVB）17年演盡惡人及警察角色，作品有《EU超時任務》、《城寨英雄》、《踩過界》。何俊軒當年拍《踩過界》的時候經歷十字韌帶斷裂，翌年2017年，他決定離巢，與前任太太移民到加拿大休養和生活，不過後來他又決定移居內地，北上發展。何俊軒曾表示自己並非因在香港混不下去才回內地，而是在香港「冇得撈」。他指自己在19年公開撐警言論後，遭親友割席劃清界線，包括被朋友出賣其地址，亦與家人因政治立場不同令關係轉差，於是決心北上。

何俊軒2016年拍完《踩過界》導致自己的十字韌帶斷裂後，他在2017年離開TVB。（網上圖片）

何俊軒女兒好得意。（抖音＠何俊軒）