宣萱御用人質起點源自呢套經典處境喜劇　被歹徒以原子筆挾持非禮

宣萱於1999年憑《刑事偵緝檔案IV》奪得TVB「視后」，她精湛演技早已備受肯定，近年更憑懸疑劇《誰殺了她》在2025年奪得《紅星大獎2025》新加坡視后，打破外援紀錄。宣萱依然活躍於影視圈，並憑去年播出的重頭劇《巨塔之后》持續競逐各大獎項。 宣萱素有「人質王」稱號，是TVB劇的御用人質，在她過往演出的作品中，被綁架挾持的次數多得驚人，而這個數字至今仍在刷新中，她繼續穩守「世一人質王」的地位。

古天樂、宣萱。（陳順禎 攝）

宣萱向胡定欣送上祝福。（陳順禎 攝）

首次被挾持是以原子筆兼遭非禮

宣萱在《巨塔之后》入面的一場綁架戲份是她拍戲以來第30次被綁架，播出時自然成為網民焦點。宣萱自從1994年在劇集《餐餐有宋家》被人以一支原子筆挾持成為人質後，便正式開啟長達31年「人質之路」，她在該劇首次當上人質，更被挾持她的人當街非禮了，在劇中與她飾演一對，路過的林偉見到她被挾持非禮卻竟然見死不救，可謂相當慘情。這場戲是宣萱御用人質之路的起點，自始她就在不同劇中被綁或被挾持，紀錄至今無人能及。盤點宣萱過往被綁架方式可謂五花八門，由最普通的被武器「行」頸、持刀恐嚇、到被綁在海中央、高高吊起等都有，「人質經驗」絕對豐富。宣萱曾接受TVB訪問時笑言在《巨塔之后》被綁最特別之處是，除了不用孤單一人，亦是最舒服的一次。

宣萱首次被挾持。(mytv super影片截圖)

宣萱被人用原子筆挾持。(mytv super影片截圖)

宣萱踏上人質之路。(mytv super影片截圖)

宣萱好驚。(mytv super影片截圖)

宣萱慘被非禮。(mytv super影片截圖)

林偉經過。(mytv super影片截圖)

