倪震昔日緋聞女友自爆11年前已醫美加工　月使13萬從未上過班

38歲的張茆於2008被拍到與倪震在蘭桂坊激吻一夜成名，被指介入倪震與周慧敏的戀情，險些令二人分手。不過，事過境遷，張茆近年轉型做親子KOL，跟外籍丈夫育有一子一女，家住1500萬西貢獨立屋，生活美滿，成為人生勝利組。日前張茆大方自爆再次進行醫美手術，處理眼皮下垂問題，直言要對抗地心吸力。

倪震曾背叛「玉子掌門人」周慧敏，遭全城鬧爆是世紀賤男。（視覺中國）

2008年倪震被爆有第三者，發生「張茆事件」二人曾一度分手，可是事情發生短短13天後，兩人戲劇性復合並宣布結婚。（圖片來源：視覺中國）

2015年首度埋線 十年後憂眼皮鬆弛

張茆一直以來對美貌追求甚高，她在小紅書分享影片透露，早在2015年生下第一胎後，就已經接受過「埋線法」造出雙眼皮效果。然而，隨着年齡增長，她坦言近兩年感受到歲月的痕跡，張茆直言：「最近兩年，很明顯感覺到自己的上眼皮下垂得很厲害，變得很鬆。」為了維持神采，她決定再次接受醫美「眼部工程」。她解釋這次醫生特別將雙眼皮做得「稍微寬一點、深一點」，以應對其鬆弛狀況，目標是令效果能維持5至8年。張茆在片中毫不避諱展示術後初期的真實狀態，只見其眼部有明顯的腫脹和瘀青。

住1500萬獨立屋 每月開支達13萬人民幣

張茆近年憑藉精緻的貴婦生活圈粉無數，徹底洗底成為「人生勝利組」，她曾自爆：「我沒有上過班。」張茆還公開屋企每月使費，她如數家珍逐一詳列說：「13.6萬人民幣！」當中包括兩個小朋友學費$32,000、補習費$13,000，房貸$25,000，車貸還有停車費在中環是$4,700，工作第6年的保姆姐姐$7,500，還有保險約$10,000，開資認真好大。

