鍾培生向莊雅婷求婚成功！大起底最年輕區議員曾選港姐仲係學霸

鍾培生今日突然爆炸性消息，宣布向莊雅婷求婚成功。

莊雅婷2025年以23歲之齡當選西貢區議員，屬民建聯成員，上年曾選參港姐，但隨後因社會討論而宣佈退選以專注區議會職務。她除了樣子甜美，還非常熱愛國家，是現任區議員中最年輕的一位，曾擔任國安法5周年論壇的嘉賓，參與對談環節。

莊雅婷香港土生土長

莊雅婷在2000年出生，是土生土長的香港人，於本港的國際學校就讀，曾放棄英國學府取錄，選擇前往北京大學修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」，她曾在訪問中表示：「希望利用大學四年認真了解祖國的發展」。她曾經有一個目標，就是開設的IG賬號能夠超越政界人士中IG人氣最高、擁有3.4萬追蹤人數的葉劉淑儀，盼能「超越葉太」，而今她的IG追蹤人數已經有2.8萬人，相信離目標不遠。

莊雅婷參選港姐後退選

莊雅婷上年曾參加《香港小姐競選2025》面試，更被捧為大熱人選。不過後來指社會接受程度與設想有差距，影響外界對區議會的觀感，最後決定退選：「我翻看了不同媒體報導和評論區的反應，仔細研讀和思考後，發現我們這種方式方法可能並不是所有人都能接受，社會的接受程度也與我們設想中有一段差距（可能是我們的解說工作沒做好）。事情對區議會的觀感產生了一定影響，這是我們不想看到的。所以最後，我們認為還是應該根據社會的認知，保護區議會的形象，守護初心、遵從內心🌟決定不會繼續參與到港姐競選當中。」

莊雅婷參選港姐後退選。（資料圖片）