鍾培生莊雅婷求婚｜11任緋聞女友位位女神　曾報警告其中一位

鍾培生今日突然公布爆炸性消息，宣布向莊雅婷求婚成功！講到「富四代」鍾培生的情史，真係一匹布咁長，雖然未有公開承認過任何一段戀情，不過都夠晒生花！

鍾培生宣布向莊雅婷求婚成功。

鍾培生緋聞女友｜1. 蔣家旻

TVB力捧花旦蔣家旻曾被指不滿前度麥秋成拒認愛，兼且睇到好姊妹逐個結婚，2020年錄製《培生擂台》結識鍾培生，隨即鎖定對方為結婚對象。當時鍾培生包場睇《鬼滅之刃》，蔣家旻獲邀出席被指似足女主人般招呼客人。

蔣家旻現已是人妻。（IG：@chiangel1110）

鍾培生緋聞女友｜2. 陳婉衡

鍾培生邀請過陳婉衡一齊拍行山片，陳婉衡性感上陣並將與鍾培生合照擺上網。其時陳婉衡剛宣布分手，一度傳出陳婉衡男友因不滿兩人關係親密而打爛醋埕。不過鍾培生澄清透過簡淑兒認識陳婉衡，有交換聯絡電話，但事後未約過食飯同聚會，亦不認識陳婉衡男友。

鍾培生跟陳婉衡（Alycia）因合作拍網上節目而傳出緋聞。（Instagram@khdcheung）

鍾培生緋聞女友｜3. 袁嘉敏

袁嘉敏曾於IG炮轟鍾培生父子是人渣，人品低劣，表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. （在鍾家的一年是一場噩夢）」。袁嘉敏爆對方每次開價1000元傾心事，更被指收百萬經濟支持。

袁嘉敏曾炮轟鍾培生父子。（小紅書照片）

鍾培生緋聞女友｜4. 葉蒨文

《愛．回家之開心速遞》演「島大女神」的葉蒨文被指受鍾培生力追惹袁嘉敏不滿爆大鑊。葉蒨文立即出Post指已擁有一位拍拖4年的男友，同鍾培生不熟悉，更不認識袁嘉敏。

葉蒨文當時立即post出與男友合照。（IG：@sophieysm）

鍾培生緋聞女友｜5. 日籍室內設計師Momona

幾年前鍾培生到日本被爆有一位名為Momona的靚女相伴，鍾培生仲攬實對方及將手放在對方手上親密合照。Momona日籍室內設計師，留有一把長髮且樣子甜美身材姣好，充滿仙氣，仲要英語流利，內外兼備。鍾培生否認對方為女友，更反駁：「日本飲酒食飯條條架妹都攬頭攬頸㗎喇，邊有咁Q多女朋友。」不過當時他亦指自己31歲玩夠想結婚。

鍾培生到日本被爆有一位名為Momona的靚女相伴。（受訪者提供）

鍾培生緋聞女友｜6. 陳嘉倩

歷任「生女郎」中收穫最高評價的可說是陳嘉倩，鍾培生仲揚言要包起紅館讓她報足一晚天氣。陳嘉倩到訪過鍾培生屋企拍聖誕節目，鍾培生開口埋口都勁冧陳嘉倩，仲讚對方仙氣十足，是「最接近天使的人類」。

鍾培生讚陳嘉倩仙氣十足，是「最接近天使的人類」（YouTube截圖）

鍾培生緋聞女友｜7. 簡淑兒

簡淑兒曾獲邀上鍾培生打正旗號媾女的YouTube節目《Date With 鍾培生》一齊遊大澳。

簡淑兒曾獲邀上鍾培生打正旗號媾女的YouTube節目《Date With 鍾培生》一齊遊大澳。（YouTube截圖）

鍾培生緋聞女友｜8. 陳若思

2022年有讀者向《香港01》爆料指鍾培生與無綫（TVB）小花、主持《港女野人》的陳若思有過一段情；陳若思否認緋聞；鍾培生則澄清他們僅為舊同事。

陳若思。(ig@amberchann46)

鍾培生緋聞女友｜9. 17直播主Ashley

2023年，17直播主Ashley在IG限時動態稱自己「百億富三代」鍾培生有感情轇轕，但男方帶「賽馬女神」莎拉去公開場合，不帶自己去，令她深感受辱。Ashley又暗示鍾培生與莎拉有性關係，更以極之激進的言詞指控莎拉拜金、有不正當職業、以肉體換取工作等，據悉鍾培生已就事件報警，更表示從未見過這位直播主。

17直播主Ashley撰長文控訴鍾培生與莎拉。（Instagram：_is_ashley__）

鍾培生緋聞女友｜10. 馬圈女神莎拉

在17直播主Ashley爆料後，莎拉一個月後便宣布即將成為人妻，並分享一張戴上目測2卡半、價值20多萬的鑽戒照片。

鍾培生曾邀請莎拉拍約會片，兩人一齊整聖誕裝飾。（YouTube截圖：鍾培生Derek Cheung）

鍾培生緋聞女友｜11. 黃紫恩

黃紫恩（Jojo），aka TVB性女，因早前與「富四代」鍾培生一同出席仁濟晚宴時，坐在他的旁邊而引起熱烈討論。雖知道鍾培生一向交遊廣闊，所以黃紫恩與鍾培生的緋聞也隨即傳出，更有網民替黃紫恩冠以「鍾培生新女」（新女朋友）之名。不過女方其後接受《香港01》訪問時作出否認：「同佢係普通朋友，佢係一個好真誠好有風度嘅男孩子，都好受朋友歡迎的，次次有佢出現嘅地方都會好歡樂。」