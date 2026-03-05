陳浩民夫婦滯留杜拜險沒命　導彈在頭頂飛過留銀行密碼作最壞打算

現年56歲的香港知名男星陳浩民，與40歲的內地模特蔣麗莎（Lisa）於2011年結婚，婚後育有三女一子，一家六口向來幸福美滿。然而，近日身處阿聯酋杜拜的兩人竟意外捲入當地突發的戰火之中，妻子蔣麗莎早前更在社交平台發出緊急警報截圖，直言是「人生第二次收到轟炸警報」！



據央視新聞報道，阿聯酋多地於2月28日及3月1日遭到大規模導彈與無人機襲擊。當地居民拍攝到導彈降落城區的畫面。（央視新聞）

經歷了連日的擔驚受怕，兩人終於在3月4日深夜平安降落香港。驚魂未定的夫婦倆，隨即在社媒開Live至5日凌晨，向一直擔心他們的粉絲親口報平安，並詳細講述了這趟猶如在鬼門關前走一遭的逃生心路歷程。

日前蔣麗莎就在社媒發出緊急警報截圖，直言「人生第二次收到轟炸警報！」（抖音）

早前網絡盛傳陳浩民一家六口在海外度假時遇上戰爭爆發，令不少粉絲極度憂心四個小朋友的安全。對此，蔣麗莎在直播中明確澄清：「這次出國主要是洽談工作，並沒有帶四個孩子同行」。同行的其實是蔣麗莎的父母（即四個大人被困）。

經歷了連日的擔驚受怕，陳浩民夫婦終於在3月4日深夜平安降落香港，隨即在社媒開Live報平安。（抖音）

導彈從頭頂飛過 為避難住低層平價酒店

回憶起在杜拜被困的日子，兩夫婦猶有餘悸，蔣麗莎曾截圖展示在阿布扎比時收到的轟炸警報，她感嘆這是「人生第二次收到轟炸警報」，並表示在戰亂地方才深感和平的可貴。

陳浩民憶述當時防空警報響起時，導彈直接在他們頭頂上空飛過。（抖音）

蔣麗莎幾人在當地的生活可謂步步驚心，為了能隨時逃生，他們放棄了豪華的高層星級酒店，特意選擇入住只需五、六百元一晚的兩層高的低層酒店。飲食上亦只能退而求其次，經常靠食漢堡包和薯條果腹。

陳浩民一家為了避難，特意選擇入住只需五、六百元一晚的兩層高的低層酒店。（抖音）

陳浩民駭然憶述，防空警報響起時，導彈經常在他們頭頂上空飛過。「白天看到的是一條長長的煙霧，晚上則是一道刺眼的火光。」最驚險的一次，是美國領事館附近發生爆炸時，距離他們住的地方僅有1.2公里（不足3分鐘車程），期間更有其他酒店不幸被導彈碎片擊中起火。

最驚險的一次，是美國領事館附近發生爆炸，距離他們住的地方僅1.2公里（不足3分鐘車程），期間更有其他酒店不幸被導彈碎片擊中起火。（抖音）

蔣麗莎「神仙手」搶機票破除百萬天價謠言

面對隨時降臨的危險，逃離戰區成為首要任務，陳浩民在直播中大讚老婆蔣麗莎擁有一對「神仙手」！他們強調自己並沒有如外界所言花天價尋求黃牛代購，也沒有動用任何第三方渠道關係，全靠蔣麗莎親自在旅遊App上不斷刷新，奇蹟地買到了3月4日飛往香港的救命機票，最終先後幫父母及自己買妥四張機票。

蔣麗莎強調他們並沒有如外界所言花天價尋求黃牛或第三方渠道，全靠自己親自在旅遊App上不斷刷新，奇蹟地買到了3月4日飛往香港的救命機票。（抖音）

蔣麗莎亦闢謠了網傳「幾十萬甚至幾百萬一張」的天價機票傳聞，她表示杜拜飛香港的普通機票約1萬元左右，商務艙大約二至三萬（聽聞有旅客搶了10多張花了30多萬），價錢尚算合理。

蔣麗莎亦表示杜拜飛香港的普通機票約1萬元左右，闢謠了網傳「幾十萬甚至幾百萬一張」的天價機票傳聞。（抖音）

機上步步驚心留遺言 深感和平非口號

為了搶機票和趕往杜拜機場，蔣麗莎通宵未眠，凌晨4點便起床奔波，只在飛機上勉強睡了兩小時。連日來承受的極大心理壓力，令她嚴重上火，臉上狂爆暗瘡，更長滿了口腔潰瘍（飛滋）。

為了搶機票和趕往機場，蔣麗莎通宵未眠，凌晨4點便起床奔波，在飛機上也只是勉強睡了兩小時。（抖音）

不過，即使成功登上了滿載乘客的大型客機，他們的心依然懸在半空。蔣麗莎坦言，當時阿聯酋的領空只作有限度開放，空中隨時有導彈飛過。萬一攔截炮彈爆炸，四散的流彈碎片沒有固定方向，隨時會波及客機。在極度恐懼下，他們甚至做好了「最壞的打算」，在飛機上將所有銀行卡密碼全數交代給了其他家人。

蔣麗莎坦言當時他們甚至做好了「最壞的打算」，在飛機上將所有銀行卡密碼全數交代給了其他家人。（抖音）

直到雙腳真正踏上祖國的土地（香港），他們才真正放下心頭大石，才敢向外界報平安。經歷連日通宵熬夜與極度擔憂，自認悲觀的陳浩民更是一度陷入焦慮，幸好性格樂觀的蔣麗莎一直從旁安慰丈夫「有我在陪著你呢！遇到事就解決事。」這對患難夫妻最終平安度過難關，並深刻感嘆：「平時說和平珍貴都只是口號，只有身臨其境才會有深刻的共情。這次經歷真的感覺像做了一場夢。」

直到順利返回香港，陳浩民夫婦才真正放下心頭大石，才敢向外界報平安。（抖音）