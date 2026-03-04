伍允龍撐女友李蔓瑩出性感寫真　但這「關鍵細節」需親自把關

近日，擁有甜美外貌與姣好身材、被網民封為「宅男女神」的李蔓瑩（Renee）正式榮升才女！她宣佈推出個人寫真散文集《慢下來的理由》，更在社交平台大派福利、曬出多張性感唯美寫真為新書造勢。不過，最令大眾驚喜的，莫過於其武打巨星男友伍允龍的極度開明態度！他不但對女友出性感寫真毫不介意，其幽默大方的回應更閃盲一眾網民，獲全網大讚是「完美男友典範」。



李蔓瑩人美心善 全數收益捐助流浪動物

李蔓瑩今次出書絕對是出錢又出力，她在社交平台開心分享了一系列盡顯美好身段的照片，難掩興奮地向粉絲報喜：「終於可以同大家講呢個消息：我出書啊！這是一本關於我同 Nigo（愛貓）、關於陪伴、關於慢慢生活嘅寫真散文集。」

書中記錄了李蔓瑩與愛貓Nigo的溫馨日常，原來Nigo是李蔓瑩在6年多前遇到的一隻患有貓癬、極度虛弱的小貓。她毅然將小貓帶回家並花費數萬元醫治，最終換來了這隻「小守護者」的陪伴。除了溫馨的人貓互動，寫真集當然少不了李蔓瑩的休閒美照與性感形象照，將其姣好身材表露無遺。

最值得欣賞的是，李蔓瑩宣佈會將這本書的所有個人收益，全數捐贈予流浪動物機構。她感性地表示，希望能將自己與愛貓Nigo 一路以來收到的愛，慢慢傳遞出去。這番人美心善的宣言一出，立刻贏得網民一致好評，紛紛留言以行動支持這位愛心爆棚的女神。

伍允龍爆笑開綠燈 「關鍵細節」仍需親自把關

女友推出包含性感元素的寫真集，作為男友的伍允龍反應自然成為傳媒與網民的焦點。出乎意料的是，向來給人硬漢形象的伍允龍不但沒有呷醋，反而展現出極度大方與信任的態度。

當被問及會否介意女友出性感寫真，甚至需要親自「過目」把關時，伍允龍淡定又幽默地神回覆：「最多都係同佢討論吓本書用咩紙質印好啲！」這番高情商的回應瞬間在網上引爆熱烈討論，伍允龍的開明態度與李蔓瑩的善舉成功閃盲一眾網民並收穫大量好評。