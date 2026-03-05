鍾培生莊雅婷｜男方電影級超誇張求婚儀式　女方6字開腔回應

鍾培生昨日傍晚於社交平台驚喜宣布向女友莊雅婷（Angel）求婚成功，正式「封盤」消息迅即引爆全城討論，相關片段火速被瘋狂轉載，直衝熱搜。今次求婚選址淺水灣鍾家大宅內進行，以「電影級規格」打造：巨型場景佈置、現場管弦樂團伴奏，再加上約 30 米高空威也一躍而下的震撼畫面。

鍾培生為莊雅婷戴上頸巾，然後跪地讀出求婚承諾。(ig圖片)

現場邀得合唱團與管弦樂團伴奏，烘托求婚一刻的震撼氣氛。(ig圖片)

是次求婚邀得國際級電影導演組及武術動作特技團隊策劃，破天荒在住宅內設置「威也」裝置。(ig圖片)

鍾培生飛落嚟同女朋友求婚。(ig圖片)

鍾培生仲擺堆pose。(ig圖片)

莊雅婷驚喜步入淺水灣鍾家大宅。(ig圖片)

莊雅婷是西貢區議員

莊雅婷2025年以23歲之齡當選西貢區議員，屬民建聯成員，上年曾選參港姐，但隨後因社會討論而宣佈退選以專注區議會職務。她除了樣子甜美，還非常熱愛國家，是現任區議員中最年輕的一位，曾擔任國安法5周年論壇的嘉賓，參與對談環節。

莊雅婷經常拍片宣揚政策。（IG@angel.cnt）

莊雅婷十分愛國。（IG@angel.cnt）

莊雅婷香港土生土長 擁有「雙學位」

莊雅婷在2000年出生，是土生土長的香港人，於本港的國際學校就讀，曾放棄英國學府取錄，選擇前往北京大學修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」，她曾在訪問中表示：「希望利用大學四年認真了解祖國的發展」。她曾經有一個目標，就是開設的IG賬號能夠超越政界人士中IG人氣最高、擁有6萬追蹤人數的葉劉淑儀，盼能「超越葉太」，而經過求婚事件後，她的IG追蹤人數已經有3.3萬人，相信很快就可以。

對於鍾培生電影式求婚，莊雅婷亦有在社交平台開腔回應，表示：「又真係幾型嘅」，看來鍾培生今次成功冧掂女方。