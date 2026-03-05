中年好聲音4｜海兒一句「矮女仔」焫㷫谷婭溦：唔記得佢比較細粒

《中年好聲音4》戰況越趨激烈，節目話題連場！最新一集「導師分組賽」除參賽者火力全開外，台上導師之間亦疑似上演「暗戰」。在評語環節中，導師海兒一句看似無心的評論，被指觸動到另一位美女導師谷婭溦（Vivian）的敏感神經，現場氣氛頓時陷入微妙僵局。



「矮嘅女仔」惹火藥味

事件起於何濟公綠隊選手許雲妮以《不浪漫罪名》震撼全場後，海兒大讚：「每次聽雲妮唱歌都好驚喜，細細粒咁，但把聲又厚又沉。」不過她隨即補充：「因為通常矮嘅女仔聲帶短啲……」一句「矮嘅女仔」令人場面急轉直下，坐在一旁的谷婭溦表情一變，當場「死亡凝視」，明顯對言語有所介意。觀眾亦紛紛留言指：「Vivian個眼神好殺！」、「呢下真係好尷尬！」

海兒強調非針對谷婭溦。（陳順禎攝）

張佳添「食花生」添尷尬

面對突如其來的火藥味，張佳添亦即場「食花生」加入戰團，被指疑似以玩笑方式「踩多腳」，令氣氛更添尷尬。不少網民笑言，《中年好聲音4》已不止是歌唱比拼，更成為「導師鬥心計」的綜藝話題！

谷婭溦。

海兒親解誤會

海兒今日（5/3）現身葵涌出席音樂劇《我們的青春日誌》宣傳活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我又唔擔心佢會嬲我，其實佢同我都係一個好直腸直肚嘅人嚟，我哋喺好多時候都會直接講出嚟嘅，變咗成日都講笑，而我成日都講笑我哋兩個，所以我冇擔心過佢會嬲我。」

海兒出席音樂劇宣傳活動。（陳順禎攝）

強調非針對谷婭溦

問到當時反應是否節目效果？海兒表示：「都唔係，係因為我唔記得咗佢嘅身形係比較細粒。但其實呢伴事又係真嘅嘛，同埋我所講嘅機率高，就好似小朋友咁樣聲大一定會尖啲，同埋一定會高音啲，BB仔更加係啦，呢個係一個機率嚟。」