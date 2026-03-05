入行10年女星憑戀綜爆紅傳年賺7位數　太子富貴掃金器計劃買樓

入行逾10年、現年31歲的關嘉敏（Carman）自去年參與無綫戀愛真人騷節目《女神配對計劃》後，她人氣幾何級數飆升，工作量亦在短時間內激增數倍，據悉關嘉敏去年收入已高達7位數！昔日的「窮骨頭」變身百萬小富婆，據知關嘉敏更準備入市上車做業主，迎來人生大翻身！

關嘉敏去年參與無綫戀愛真人騷節目《女神配對計劃》後，人氣幾何級數飆升。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏入行逾10年。（ig@carcar.carman）

太子掃金器惹人注目 靠爸爸出山幫眼揀樓

日前關嘉敏被發現現身太子一間金飾店，當日她在店外觀望一輪後，索性入內與店員慢慢挑選。以現時金價每両約5萬元計算，一件金器動輒過萬元，足見她如今財力大增。

關嘉敏出席梁敏巧YouTube個人頻道節目《一齊煮飯仔》錄影。（葉志明攝）

關嘉敏更透露爸爸見她終於捱出頭，已經主動幫忙物色樓盤兼睇風水，她坦言過往收入不穩，令家人非常擔心她無法養活自己，如今終於「畀得出家用」，令她大感欣慰。由於自己工作時間不穩定，加上爸爸熟悉樓市兼懂得留意風水，所以她非常放心將尋找安樂窩的重任交託給父親。

談及新一年的目標，關嘉敏直言最大願望是「住洋樓養番狗」！她笑言狗狗已經在養，而買樓的大計則全權交由爸爸負責。（IG@carcar.carman）

告別女團辛酸史 為慳錢奇招百出

現在看似風光，但關嘉敏當年瞞著家人簽約入行時，曾度過一段極度拮据的苦日子。為了做出成績，她即使滿腹怨氣亦咬緊牙關堅持，更自爆當年為了慳錢的極限操作。

雖然辛苦，但關嘉敏也因此見識到了內地年輕人的才華。(陳順禎 攝)

女團時期的關嘉敏根本沒有多餘錢置裝，她試過買完衫後連價錢牌都不敢剪，影完相便立刻拿回店舖退貨；出街盡量靠走路，為節省幾蚊車錢之餘，順便當作減肥；為減省膳食開支，經常帶著自家製的飯盒出街。

女團時期的關嘉敏（IG@carcar.carman）

雖然關嘉敏笑言最近買了許多衫褲鞋襪給自己作「報復式補償」，但多年來養成的「格價」習慣依然改不掉，買東西前仍會精打細算。

關嘉敏在《全民造星III》跳唱《舞孃》令人印象深刻，不少網民都為其未能入10強而感不值。（節目截圖）

強勢進軍內地 首度擔正短劇女主角

除了在香港人氣急升，關嘉敏近年亦積極開拓內地市場。她去年走訪廣州及長沙等地，拍攝了首部擔正做女主角的古裝穿越短劇。

她去年走訪廣州及長沙等地，拍攝了首部擔正做女主角的古裝穿越短劇。（小紅書圖片）

關嘉敏近年亦積極開拓內地市場。（小紅書圖片）

關嘉敏在劇中一人分飾兩角，古今扮相皆宜，極有機會藉此成功打開內地市場。該劇近日已正式上架，心情大好的她更在社交網霸氣宣傳：「長公主駕到，仲唔快啲跪低！」積極落力為新劇造勢。