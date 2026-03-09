周秀娜被李家誠告後首現身　飛北海道滑雪黐實KB單眼賣萌盡情玩樂

現年40歲的女神周秀娜（Chrissie）上月13日突遭恒基地產集團主席李家誠入稟高等法院，控告她誹謗及騷擾，指控她多年來借「虛構關係」博宣傳。面對這場震驚娛樂圈的官司，周秀娜自發出聲明否認後便一直「神隱」。直到前日（7日），她終於「蒲頭」，原來她已飛往日本北海道二世古避世兼散心，在滑雪場上驚喜現身，心情似乎未受官司影響。

周秀娜被李家誠告後一直未有現身。（資料圖片／葉志明攝）

恒基地產主席李家誠。(羅國輝攝）

孖KB面貼面單眼賣萌 低調混入大合照

音樂人兼藝人李健宏（KB/Kevin Boy）昨日（7日）在社交平台分享了一輯在二世古滑雪的歡樂時光，在一大堆大合照中，發現了久未露面的周秀娜。照片中，身穿滑雪裝束的周秀娜束起辮子，被KB搭著膊頭面貼面合照。雖然身負官司，但她氣色極佳，對著鏡頭單眼微笑，賣萌表情可愛得像少女，完全看不出受負面新聞困擾。

周秀娜原來飛北海道滑雪，盡情玩樂，似乎未被官司影響心情。（IG@kb_kevinboy）

不過，周秀娜此行相當低調，KB並沒有刻意Tag她的名字，只將照片夾雜在多張相片中間。KB在帖文中留言：「老best comes to town ❄️🏂❄️」，其實KB與周秀娜一直好老友，早於2021年周秀娜便曾跟KB學Wakesurf，兩人既是「老死」亦是「師徒」關係，難怪今次周秀娜受官司困擾，都找這位「師父」相陪。

周秀娜同KB一向好老友。（IG@chrissienana）

周秀娜近年常被指過瘦。（IG@chrissienana）

準人夫Stanley開心成為KB園一份子

KB在二世古開設了一間每年僅營業4個月的酒吧，是不少香港藝人的聚腳點。今次KB的滑雪團陣容亦相當鼎盛，除了周秀娜，還有林家熙（Locker）、MIRROR成員王智德（Alton）及「準人夫」大表哥邱士縉（Stanley）等。Stanley更在帖文留言：「可以成為KB園的一份子，係我嘅榮幸😂😂😂」，KB亦搞笑回覆：「😂絕對夠晒資格」。

KB在二世古開設了一間每年僅營業4個月的酒吧。（IG@kb_kevinboy）

KB在二世古開設了一間每年僅營業4個月的酒吧，係唔少香港藝人聚腳點。（IG@kb_kevinboy）

Locker係其中一份子。（IG@kb_kevinboy）

+ 4

被指借勢宣傳遭入稟 李家誠忍無可忍提告

回顧這宗風波，李家誠在入稟狀中指控周秀娜自2016年起，利用「搭上已婚超級富二代」等虛構新聞炒作，以宣傳其電影作品及增加曝光率。聲明強調李家誠絕不認識周秀娜，亦無任何關係。事件糾纏近10年，李家誠一方指本著「清者自清」態度，但因去年6月周秀娜在宣傳新戲時，於YouTube訪問中再談及包養傳聞，令當時正經歷喪父之痛的李家誠忍無可忍，決定採取法律行動以正視聽。

恒基地產主席李家誠上月入稟控告周秀娜。（資料圖片）

周秀娜出聲明感委屈

對此，周秀娜早前已發聲明回應，對提告感到意外及委屈，強調從未引導任何人相信她與李家誠有關係，並指去年受訪時已清楚否認傳聞。如今案件已進入司法程序，周秀娜選擇飛到日本「滑雪天堂」二世古充電，似乎是想在風波中尋找一片寧靜。