鍾培生花式炫富平民打扮卻盡顯財力　萬呎豪宅內剖白當富家子感受

鍾培生日前參考日漫《進擊的巨人》從其大宅屋頂「飛」落地，再向「民建聯小花」莊雅婷求婚，短片在Instagram上出現時即令一眾網民大感震驚，除了鍾培生跳過公開拍拖、有女朋友一事外，網民都驚嘆這場別開生面的「求婚騷」認真大陣仗，把其他的求婚儀式都比下去。鍾培生求婚成功正式升呢做「準老公」，前晚他與準太太莊雅婷一同出席《仁濟醫院周年慈善餐舞會》，二人甫現身即成全場焦點。鍾培生難掩喜悅神情，全晚與未婚妻恩愛互動，甜蜜滿瀉。

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

（鍾培生FB 影片截圖／《進擊的巨人》動畫截圖）

夫妻倆一唱一和反擊網民質疑

鍾培生與莊雅婷近日成為城中熱話，有網民就開post討論兩人，從行為心理學角度分析，指莊雅婷在被求婚過程中出現「身體防禦」、「營業型微笑」及「眼神極度迴避」等跡象，認為他倆互動生疏，不像熱戀中的情侶，更嘲諷其關係為「被迫營業、急著下班的尷尬同事」。對此，鍾培生在該貼文留言反擊，他標註未婚妻莊雅婷寫道：「哼，網民唔buy啊，你睇吓人哋幾專業嘅分析」，莊雅婷隨即以一句：「哦，知道老公」來回應未婚夫，兩人一唱一和，夫唱婦隨反擊網民質疑，展現出夫妻同心，力證恩愛之情。

網民分析。(fb截圖)

鍾培生圖應。(ig截圖)

車庫前花式炫富

另外，鍾培生近日就邀請了日籍美女網紅Ayumi Hills到其豪宅作客並拍攝訪問影片。片中可見鍾培生與Ayumi在其停泊多部黃色法拉利的車庫前大擺Pose，花式炫富。二人又分別介紹自己身上的服飾，鍾培生身上竟然一件名牌衣服都沒有，全身都是連鎖平價時裝品牌的衫褲，但就有價值不菲的名錶，他伸手一指身後兩部名車，盡顯財力。鍾培生又邀請Ayumi進入他的萬呎豪宅內進行專訪，豪宅內部裝修以簡約白色為主調，樓底極高，設有旋轉樓梯，天花掛了巨型水晶燈，盡顯奢華氣派。

鍾培生與網紅Ayumi Hills。(Ayumi Hills youtube影片截圖)

鍾培生在車庫前花式炫富。(Ayumi Hills youtube影片截圖)

萬呎豪宅內談出身

鍾培生被問及富裕的出身與普通人有何差別時，他直言：「其實都一樣，我們都是每天24小時。你的出生你不能選擇，但是我們可以選擇的是，用我有的優勢，可以做更多好的事情。」Ayumi還問他如何判斷女生是真心愛他，還是別有用心。鍾培生表示：「如果我本來的精神狀態很好，我就是個好的人，我吸引的就是好的人。」他認為與其猜度對方，不如先專注調整好自己。至於理想對象，鍾培生欣賞聰明、善良的女生，希望找到一個能讓自己完全放鬆的伴侶。

鍾培生與Ayumi Hills在豪宅內進行訪問。(Ayumi Hills youtube影片截圖)