TVB花旦貼身裙驚現澎湃身形　翹腿騷性感黑絲惹人遐想：太誘惑了

現年31歲的港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），近年深得無綫器重，成為當家花旦之一。去年她不但有份參與兩套台慶劇《金式森林》和《新聞女王2》，劇中更徹底擺脫以往「乖乖女」形象，挑戰演繹暗黑角色，令人耳目一新；而踏入新一年，陳曉華繼續劇接劇，除了早前播畢的《非常檢控觀》，目前還有《死有對証》、《夫妻的博弈》及《璀璨之城》在手，可見深受監製喜愛。事業上不斷求變，陳曉華私下穿搭亦愈見大膽，近日她在社交平台分享的一輯賀年相片，一襲貼身長裙配搭黑絲襪，迅即引起網民暴動。

陳曉華為2018年港姐冠軍。(IG@herachan)

陳曉華在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」。（資料圖片/陳順禎攝）

陳曉華在熱播劇《金式森林》中，為復仇嫁給比自己大三十歲的郭晉安，從前期以清純甜美的「完美女友」人設示人，到後期逐漸「黑化」顯露蛇蠍美人的真面目，演技獲網民大讚。(IG@herachan)

陳曉華在《新聞女王2》狙擊Man姐佘詩曼。（官方提供圖片）

超貼身剪裁盡顯曲線

近日，陳曉華在社交平台分享一輯新年相，並寫道：「🥤 coffee 🧧lai see 🐶 dingding 📖books 📦and 👧🏻my girl🍀🍀🍀」相片中，陳曉華趁新年假期與友人到Cafe嘆咖啡。向來身材高䠷的她當日悉心打扮，換上一件墨綠色連身短裙。最吸睛莫過於上身的超貼身剪裁，雖然看似密實，但將其深藏不露的澎湃曲線表露無遺，相當吸睛。

陳曉華趁新年假期與友人到Cafe嘆咖啡。(IG@herachan)

陳曉華這身打扮看似密實，但充滿「視覺效果」。(IG@herachan)

好有feel。(IG@herachan)

呢個翹腿不得了！(IG@herachan)

黑絲誘惑引發網民遐想

除了上身驚艷，下半身同樣沒令人失望。陳曉華特意穿上印有精緻花紋的黑色絲襪，更在鏡頭前大方翹腿，展現修長美腿之餘，亦增添了幾分成熟女人味。一眾網民見狀即心心眼，紛紛留言大讚：「心口好靚」、「啱啱起身第一張相就見到黑絲」、「腿好美」、「係黑絲呀！迷人」、「太誘惑了」。可見陳曉華這身惹火打扮，成功俘虜不少網民。

除了性感，陳曉華也有可愛一面。(IG@herachan)

放假mode！(IG@herachan)

陳曉華喜歡閱讀。(IG@herachan)

網民留言。(IG@herachan)

陳曉華近年穿搭亦愈見大膽。(IG@herachan)

呢身打扮好火辣。(IG@herachan)

陳曉華近年獲無綫力捧上位。（IG@herachann）

陳曉華視「視后」為目標。（IG@tvbjadepower）