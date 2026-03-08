黃樹棠兒子求婚成功　未婚妻收大大粒鑽戒：唔使俾人再問幾時結婚

資深甘草演員「求叔」黃樹棠離世接近三年，於2021年因肺癌病逝，終年77歲。黃樹棠的兒子黃榮璋（章魚）亦在圈中發展，是一名配音員，今日（8日）黃榮璋在社交網報喜，宣布向KOL女友Emily求婚成功！

「求叔」黃樹棠離世接近三年，兒子黃榮璋今日宣布求婚成功。（IG@octopus_skywalker）

黃榮璋終於成家立室，相信黃樹棠在天之靈亦感高興。（IG@octopus_skywalker）

黃榮璋與女友拍拖多年。（IG@octopus_skywalker）

黃榮璋求婚成功。（IG@octopus_skywalker）

粉紅氣球海單膝下跪浪漫求婚

黃榮璋與未婚妻Emily分別在各自的IG限時動態上公布喜訊，從相片可見，黃榮璋為求婚一幕花上不少心思，將現場佈置成粉紅色與白色的氣球海，背景掛著巨型「MARRY ME」燈飾，浪漫氛圍拉滿。相中見黃榮璋手捧大束鮮花，一臉深情地對著女友單膝下跪獻上鑽戒，Emily當然冧爆點頭。黃榮璋隨即興奮寫下：「She say yes!」，並晒出兩人手拖手、女友無名指戴上閃爆鑽戒的特寫照，隔住個Mon都感受到那份甜蜜。

黃榮璋向女友單膝下跪。（IG@yeungcheuk）

女友：終於唔使被人催婚

準黃太Emily亦難掩興奮心情，轉發照片並鬼馬留言：「終於等到你向我下跪呢日，我都等左好耐！」 她更搞笑地透露了恨嫁心聲：「終於唔使俾人再問幾時結婚」，看來這對戀人早已認定對方，身邊親友都催婚催得好緊，如今終於修成正果，相信「求叔」在天之靈見到阿仔成家立室，一定感到很安慰。

情深一吻。（IG截圖）

花盡心思。（IG截圖）

代父照顧姑姐黃文慧

黃榮璋的父親是經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「求叔」何應求的資深演員黃樹棠。雖然父親於2021年因肺癌病逝，終年77歲，但黃榮璋一直好生性，不但繼承了父親的演藝細胞在配音界發展，對姑姐黃文慧（Bonnie姐）亦非常孝順。從其日常分享可見，他經常帶姑姐周圍去嘆美食，代父親盡照顧之責。

黃榮璋對姑姐黃文慧亦非常孝順。（IG@octopus_skywalker）

經常同長輩飯聚。（IG@octopus_skywalker）

黃榮璋對姑姐黃文慧亦非常孝順。（IG@octopus_skywalker）

