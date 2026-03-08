張頴康爆離巢TVB真正原因！　親解非薪酬影響：拍到我完約嗰一日

張頴康早前宣布離開效力多年的TVB，回復自由身後的動向備受外界關注。今日（8日）他接受訪問時，開腔大談離巢後近況與工作安排。面對外界種種猜測，特別是關於是否因薪酬問題而選擇不續約，張頴康親自解畫，強調與舊東家關係良好，更直言：「真係冇呢個問題」。



張頴康與太太麥雅緻出席捲縮工作室春茗。（陳順禎 攝）

離巢全因想外闖：拍係拍到我完約嗰一日

張頴康離開TVB後，不少網民揣測是否與人工有關。對此，張頴康在訪問中強烈否認，並大讚TVB待他不薄。被問到是否因為酬勞問題，他斬釘截鐵地說：「真係冇呢個問題！」他解釋自己與公司的關係其實非常之好：「因為其實我同TVB關係好好嘅。咁我哋講到最後講嘅酬勞啊，各樣嘢都好好。」

張頴康不經不覺已經加入了TVB 19年。(ig@cheungwinghong)

談及離巢的真正原因，張頴康坦言是想跳出舒適圈，嘗試更多不同範疇的工作。他表示：「我想離開係出去試多啲唔同嘅嘢。因為而家個世界開始真係唔同咗，唔係淨係得電影，同埋電視劇咁簡單。」他強調自己一直保持專業，絕對是好聚好散：「同埋我係基本上係拍係拍到我完約嗰一日。相信大家都見到我都仲拍緊。」

至於目前的最新動向，張頴康透露已經有新發展，離開TVB後隨即有其他公司向他招手：「其實好好彩我一離開咗 TVB之後有其他公司搵我。」他更開心分享：「嚟緊都已經都落實咗會同另外一間公司合作嘅，但而家就暫時未公佈得住。」

張頴康太太麥雅緻大爆蔣祖曼係「炒卡前輩」。（陳順禎 攝）

仔女迷上Pokemon卡 拖蔣祖曼落水

留港拜年，小朋友自然收穫豐富。張頴康指小朋友開始對金錢有概念，會主動要求父母幫忙儲起利是錢，而太太亦會撥出約百分之五的金額讓小朋友自由購買心頭好。當被問到小朋友買了甚麼時，張頴康苦笑透露仔女迷上了時下熱炒的卡牌：「嗰啲 Pokemon 卡。」

對於小朋友玩炒賣卡片，張頴康和太太藉此教導子女正確的理財概念：「因為小朋友呢始終未有呢一個價值觀。咁佢覺得呢好容易會得到呢啲嘢。咁我哋而家慢慢係反而學緊點樣去教佢呢一個價值。」他指小朋友對幾十蚊或幾千蚊都「睇成一樣」，對於金錢暫時只是數字概念，所以更需要從中引導。

張頴康一家人慶祝生日。（小紅書）

提到這些卡牌價值不菲，甚至有被炒至高價的情況，張頴康太太即刻大爆原來當晚在場的蔣祖曼都是「炒卡前輩」！她笑指：「有啊，啱啱我同蔣祖曼傾緊呢個問題。」更指對方分享了將卡片炒至幾萬元的資訊。不過話口未完，張頴康即驚覺自己可能講得太多，連忙搞笑求饒：「喂你爆晒人哋啲嘢出嚟啦喎！爆晒出嚟啦，死喇而家！」他笑稱自己只是向「炒卡前輩」請教資訊：「我哋呢啲資訊呢我都係問返佢哋。」場面非常惹笑。