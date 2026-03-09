「點滴是生命」涉邪教風波 「揹水一戰」指標人物方力申9字吐真言

非政府慈善組織「點滴是生命」近日捲入邪教風波，並於3月8日早上突然發表聲明，宣佈原定於兩週後、即3月22日舉行的年度旗艦籌款活動「揹水一戰2026」取消，無解釋原因，有聲音指控組織與邪教有關。這項舉辦超過十載的標誌性越野跑賽事突然喊停，隨即引發社會各界關注及種種猜測。

強調初心只為回饋社會

藝人方力申多年來都是揹水一戰的宣傳大使，今日（9/3）現身尖沙咀出席《方力申Perfect Moment最佳時間演唱會2026》記者會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我都係同大家差唔多同一時間知道個活動會取消。其實我都入行25年，一路以來25年來，我都做好多唔同嘅類型嘅公益大使，亦都支持好多好多唔同嘅慈善機構，其實做慈善活動嘅出發係好簡單好單純，做嘅就係希望可以回饋社會，即係自己好感恩好幸福，所以想將我嘅幸福感恩去饋社會，去幫助慈善機構服務嘅對象，令到佢哋得到更多嘅關心，同更多嘅支援，其他嘅嘢其實我係唔知道，咁如果有需要回應嘅就可以問返個機構。」

被問到有關組織被定性為邪教有否感意外？方力申表示：「我諗同大家嘅反應係一樣囉，如果想了解更多，就問返個機構。（日後會否合作？）我諗要了解清楚先。」

方力申今日現身尖沙咀出席《方力申Perfect Moment最佳時間演唱會2026》記者會。（陳順禎攝）

方力申打從十多年前未與鄧麗欣分手時，已是「揹水一戰」宣傳大使。（資料圖片）

「點滴是生命」成立28年間多次改名

「點滴是生命」是1998年在香港註冊成立的公司，《香港01》翻查資料，當時公司名為「華光功德會（香港）分社有限公司」。「華光功德會（香港）分社」其後數次改名，曾用「真佛宗香港華光功德會有限公司」（Lotus LightCharity Society (Hong Kong) Limited) 「香港華光功德會有限公司」，曾用商業名稱「華光會LLC」。

公司至2010年改名為「點滴是生命有限公司」（LLC S （Hong Kong） Limited），2012年再將英文名改為 A Drop of Life Limited，最新一次改名是2020年6月12日中英文名改為「點滴是生命」及「A Drop of Life」，即獲公司註冊處批准略去「有限公司」字眼。

方力申5月16日開演唱會。（陳順禎攝）