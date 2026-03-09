方力申出道25年首闖紅館　方力申感激太太旺夫囡囡「腳頭好」

剛於2月26日度過生日的方力申，同日宣布將於5月16日（星期六）首度踏上紅磡香港體育館，舉行入行超過25年以來首個紅館個人演唱會《方力申 Perfest Moment 最佳時間演唱會2026》！為隆重其事，主辦單位棋人香港今日（3月9日）假尖沙咀酒店舉行記者會，方力申親身出席之餘，更即場首播全新歌曲《万刀甲》，並邀請「真波友」尹光驚喜現身，兩人即席切磋乒乓球技，場面熱鬧有趣，為5月個唱打響頭炮！

方力申5月16日開演唱會。（陳順禎攝）

與各地歌迷重聚

去年方力申啟動首個個人巡演《SHOW UP音樂會》，與各地歌迷重聚，累積能量。今年5月，他終以「Perfect Moment 最佳時間」為主題，踏上別具意義的紅館舞台。演唱會將濃縮他超過26年的演藝生涯，除了一系列經典情歌，更會展現他深情形象以外的全新面貌。

方力申感激太太旺夫囡囡「腳頭好」。（陳順禎攝）

大讚太太旺夫

方力申接受《香港01》訪問時透露去年底女兒Isla出世，讓他順利解鎖「爸爸」身份，他又指多年來屢次申請紅館檔期均失敗，豈料女兒出生後即成功獲批，笑言愛女是「腳頭好」的小福星：「其實我喺早幾年，自己即都有人幫我去申請紅館都係唔得嘅。即係我唔係一次過就得嘅，都申請咗好幾次，同埋經過好幾年嘅，咁所以我覺得我今次得。當然一方面我已經有做音樂會嘅經驗，咁可能紅館會睇到啦。另一方面咁梗係太太嘅旺夫啦，令到運氣又好啲啦。同埋其實嗰陣時申請咗紅館嘅時候，太太已經懷孕，咁所以又可能我個女又好腳頭旺爸爸，能夠喺紅館開演唱會我哋一家人都好開心。」

