機智女法醫2劇情1-4集｜國宴池中驚現異象、圖譜疑揭王子奇身世

TVB《機智女法醫2》第1-4集劇情劇透，《機智女法醫2》是由樓健、李南執導，由王子奇、蘇曉彤、楊廷東、趙堯珂、王彥鑫等人領銜主演的一套古裝懸疑電視劇。《機智女法醫2》幾時播？播出時間是：2026年3月5日開始，逢星期一至五晚上9點30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《機智女法醫2》是由樓健、李南執導，由王子奇、蘇曉彤、楊廷東、趙堯珂、王彥鑫等人領銜主演的一套古裝懸疑電視劇。（tvb圖片）

《機智女法醫2》劇情簡介

在唐宣宗統治後期的晚唐時空下，《機智女法醫2》聚焦於大唐跟鄰邦南趙之間撲朔迷離的外交角力。故事環繞御賜仵作楚楚（蘇曉彤飾）展開，她聯同判案奇才蕭瑾瑜（王子奇飾）、景翊（楊廷東飾）及冷月（趙堯珂飾）組成調查小隊。

眾人穿梭於繁華的長安與偏遠的西南邊陲交州，透過嚴密的邏輯推理與法醫手段，成功偵破連串環環相扣的案中案。最終識破了南趙意圖併吞大唐領土的險惡用心，憑藉過人的膽識與智謀，死守大唐西南邊境，粉碎了敵方的入侵計劃，保衛國家疆土完整。

《機智女法醫2》第1-4分集劇情

《機智女法醫2》第一集 (03/05)

當年懷揣著對「玉面判官」崇拜之情加入三法司的楚楚，如今已與蕭瑾瑜締結良緣，成為一對生死與共的司法伴侶。他們與景翊、冷月等一眾好友組成的辦案班底，在這段歲月裡並肩作戰，偵破無數奇案。三年光景轉眼即逝，適逢壽昌節慶典，眾人應邀入宮參與國宴，本以為是普天同慶的喜慶時刻，豈料平靜的池水竟突生異象——一顆頭顱離奇地從水底躍出，原本歌舞昇平的現場瞬間陷入極度混亂與驚恐…

《機智女法醫2》第二集 (03/06)

在調查過程中，景翊意外察覺到石青原來身負武藝，兩人隨即在現場展開一場激烈的近身搏鬥，對方的底細因而曝光。事發後，石青直認不諱，坦承自己正是殺害伍兩的真兇；陛下得知案情後當即下旨將其收監，並定於節慶過後執行死刑。

然而，案件背後似乎另有乾坤。景翊偕同冷月再度前往伍兩的住所進行搜證，竟在暗處挖掘出一間機關密室。密室內除了堆放大量名貴珠寶外，更藏有許多由宮女撰寫的私人信件。種種跡象顯示宮中女官們似乎集體隱瞞了某些關鍵內情，為了戳破謊言，眾人決定針對其中一名可疑宮女展開突擊試探，試圖從她口中撬出隱藏的真相。

《機智女法醫2》第三集 (03/09)

石青為了保護其他宮女，一直不願意說出真相。直至行刑之際，柳兒她們及時趕過來說有證據，最後蕭瑾瑜才命人重審。同時，歷經連番刺殺的南趙二王子祐辰安，終於抵達大唐。負責接待的瑾瑜和楚楚，赫然發現他已身受重傷，唯有先將他秘密安置在三法司。

《機智女法醫2》第四集 (03/10)

其實南趙王稱派祐辰安出使僅僅是把他當成棋子。同時，積案過多的楚楚疲於驗屍，蕭瑾瑜遂決定招收仵作為協助。事緣楚河透露曾救助祐辰安並道出他的身世，瑾瑜遂上報皇帝，後獲准讓辰安入三法司。及後辰安獻上珍貴圖譜，楚楚發現圖譜之人的人體結構竟與蕭瑾瑜極其相似。

《機智女法醫2》演員

王子奇 飾 蕭瑾瑜

王子奇 飾 蕭瑾瑜（tvb圖片）

蘇曉彤 飾 楚楚

蘇曉彤 飾 楚楚（tvb圖片）

楊廷東 飾 景翊

楊廷東 飾 景翊（tvb圖片）

趙堯珂 飾 冷月

趙堯珂 飾 冷月（tvb圖片）

王彥鑫 飾 蕭瑾璃

王彥鑫 飾 蕭瑾璃（tvb圖片）

張宸逍 飾 祐辰安