被喻「謝霆鋒最襯熒幕情侶」　張燊悅不拒復出：人哋有咩畀我就做

直至現時為止，《撻出愛火花》都是TVB經典劇集之一，那一招經典的柔道絕技「風火山林」，在謝霆鋒的演繹之下，可說是「cult cult哋」又過分地型格！劇中除了大師元華，另一個常被網民提及的名字一定是淡出娛樂圈多年的張燊悅。



現年49歲的張燊悅（現名 張新悅）可說是千禧年代備受矚目的多棲女星之一。（《撻出愛火花》劇照）

現年49歲的張燊悅（現名 張新悅）可說是千禧年代備受矚目的多棲女星之一，當年她與謝霆鋒合作無綫經典劇集《撻出愛火花》，憑著標緻外貌與倔強氣質，被廣大觀眾喻為「謝霆鋒最襯的熒幕情侶」。婚後淡出娛樂圈的她，專心相夫教女，名字漸漸成為大眾的青春印記。直到早前ViuTV劇集《存酒人》播出，她客串的身影再次引起網民熱烈討論。如今身為四女之母的張燊悅，享受著充實的少奶奶生活。日前（08/3）她出席中環舉行的《全城有機日2026》活動，接受《香港01》訪問時，就分享了婚後趣事與對復出幕前的真實想法。

風火山林！（《撻出愛火花》劇照）

去年ViuTV播出《存酒人》，張燊悅驚喜出現。（ViuTV劇照）

被全家下「廚房禁足令」：大女金睛火眼𥄫實

外界常以為闊太少奶奶必然是「入得廚房，出得廳堂」的完美嬌妻，但於張燊悅卻是十指不沾陽春水。不是指她不肯入廚房「煮幾味」，而是被家人下了「廚房禁足令」。她接受《香港01》訪問時笑言，自己在家中是公認的「廚房危險人物」。張新悅47歲生日泳裝登場 池畔派對身材凹凸有致不輸女兒勁青春﹗

張燊悅（現名 張新悅）原來係「真・地獄廚神」！嗰日見到佢親自下廚，真係好難得。（林迅景 攝）

張燊悅（現名 張新悅）有四位千金。（ig@nicolacheungyoung）

「我從來都唔煮㗎，我老公煮㗎！」談起下廚，張燊悅坦言：「屋企所有人都唔畀我入廚房！因為我煮親嘢，都會整燶晒啲嘢。即係例如逐個逐個整吓多士就唔記得咗，直至到有燶味我先『哎呀，燶晒！』」她自嘲性格不夠定，由十幾歲學人煲湯已經瘋狂燒焦煲底：「唔係黐底啊，成個煲入邊係一嚿黑色嘅，好似麵包咁樣！我係嗰啲滾水淥腳，躂躂躂就走嗰啲人嚟。」

正因如此，現在她只要行近廚房，17歲的大女就會如臨大敵。「每次我入廚房佢都望住我：『媽咪你入去做咩啊？』我話攞水囉，跟住佢話：『你真係攞水咋嘛？好啦，你攞完水好走啦喎！』總之所有屋企人都知阿媽入廚房係大鑊嘅。」

張燊悅（現名 張新悅）一家六口好幸福。（ig@nicolacheungyoung）

夫妻內外分工完美 笑稱自己是「採購部」

雖然煮食零天分，但張燊悅與丈夫的配合卻天衣無縫。丈夫化身家中的「大廚」，經常因應雪櫃的現有食材炮製驚喜。「佢唔係嗰啲話『哦，我識煮咕嚕肉』嗰種，佢係總之有啲咩，就彈啲好正嘅嘢出嚟，好creative，係Omakase（廚師發辦）嚟㗎！佢好enjoy喺廚房度（煮餸），會揸住杯酒慢慢整。」百億女友激罕現身為張新悅慶生 為富商誕四胎仍未婚無阻富貴生活

至於張燊悅，則完美發揮「出得廳堂」的本色。「我就淨係喺廳嗰度，例如整到張table好靚，有客人到我哋整到table setting好靚，我就攞住杯香檳等人嗰啲嚟。」她更打趣形容自己是家中的文職專員：「文職嘅我做，即係我負責交單啊，負責幫佢哋買嘢、買有機食材，總之任何admin嘢，採購部係我！我就係行出嚟擘大個口（等食）嗰個。」

用張燊悅的藝名出道的楊張新悅，曾參演過多齣電視劇和電影。（資料圖片）

化身開明阿媽：我多咗兩個Girlfriend

照顧四個寶貝女，張燊悅直言最辛苦的熬夜階段已經捱過。如今大女17歲，母女關係更像無所不談的閨密。「到個十幾歲嗰時就係要同佢一齊去成長。即係等佢哋好似當一個girlfriend咁同我講今日發生咩事，唔係話媽媽逼佢做嘢。我個parenting係好cool㗎，所以我依家係多咗兩個girlfriend。」

張燊悅（現名 張新悅）keep得勁好。（林迅景 攝）

張燊悅（現名 張新悅）keep得勁好。（林迅景 攝）

既然媽媽當年是人氣女星，女兒們又會否對她的舊作感興趣？提到這點，被問到女兒有沒有睇過當年名作《撻出愛火花》，張燊悅反言：「我有播過《無業樓民》畀佢哋望吓，嗰時同劉松仁做對手戲。點知佢哋睇咗我嗰part之後就話『我想繼續睇！』，原來佢真係睇劉松仁！即係佢哋覺得劉松仁好睇。佢唔係想睇阿媽囉，睇我無咩嘢睇。」記者笑言，原來星二代都對自己的明星父母不感興趣。

除了演戲，女兒們也從未見識過媽媽當年的歌手風範。「嗰個年代係錄影帶（VCR）嘛，依家屋企都無機播。好似有一餅半餅嗰啲《勁歌金曲》嘅帶。」

謝霆鋒、張燊悅做熒幕情侶。（《撻出愛火花》截圖）

張燊悅話播完《無業樓民》，女兒變咗劉松仁fans。（TVB截圖）

張燊悅話播完《無業樓民》，女兒變咗劉松仁fans。（TVB截圖）

張燊悅（現名 張新悅）不抗拒復出拍劇。（林迅景 攝）

不抗拒復出拍劇 預告與愛女搞音樂Project

不過，音樂才華似乎還是隔代遺傳了下來。張燊悅透露兩個女兒非常喜歡唱歌，平時更會兩姊妹合唱A capella（無伴奏合唱）。被問到會否帶女兒入行拍劇，她兩個女兒反而有音樂大計：「唱歌有機會！我嚟緊都會有啲自己嘅project，可能會拉埋佢哋。依家個年代同以前唔同，以前你要唱歌，要有經理人、有唱片公司；依家好organic，自己就可以做一樣嘢出嚟，我覺得係好好，有好多不同嘗試。」

相對於主動出擊搞音樂，談到會否全面復出拍戲，張燊悅的態度則顯得相當隨緣：「反而拍戲就冇計劃。因為其實拍戲係人哋搵你，唔係一個『我要拍戲』咁就有戲拍。同埋有時人哋可能覺得個角色啱你先搵。我都好被動，但我又唔抗拒囉，只係唔會話『我要做返演員』。即係，好隨心好隨意，睇下人哋有咩畀我就做。」