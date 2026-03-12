五索瘋狂出賣馬生懶理反對盡見得寵程度　揭認愛一年驚人轉變

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索又不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。最近五索多次公開曬恩愛，且曝光與馬生的正面合照，馬生的出鏡率越來越高。

五索與馬生好恩愛。(ig@5kidsokma)

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

現年35歲網紅鍾睿心Rachel 五索，率一眾子女和馬生慶祝生日。（IG）

連環曝光馬生容貌花式炫富

馬生已由最初的不肯露臉，到後來的罕有曝光，間中露臉，以至到現時的多次露臉出鏡，從極低調到頗為高調的作風，這一年間轉變極大。日前，五索又再公開馬生的正面樣貌，且是連環曝光他。五索於IG分享了幾條短片，入面剪輯了馬生於不同場景露臉的鏡頭，她留言寫道：「支持我繼續嘅請畀😂」。

影片一開始影住馬生在電梯內，五索與幾名女生一起拿住手機，五索明顯是在影馬生，馬生即拋出金句表示：「你唔好影我呀」。不過五索未有理會馬生的意願，直接就出賣了他，曝光他的樣子。之後鏡頭一轉就是五索影住馬生一支一萬元的雪茄，間接炫富的同時，其實她是要影到馬生的正面。五索又影了馬家在家中閱報以及沖飲品的瞬間，全部都是有露臉的。雖然馬生總是叫五索不要影他，但他似乎並不抗拒被五索公開容貌，順着對方，可見他很寵愛五索。

五索狂影馬生。(五索IG)

五索狂影馬生。(五索IG)

五索懶理馬生叫唔好影佢。(五索IG)

五索影馬生支一萬蚊雪茄。(五索IG)

五索其實是要影馬生。(五索IG)

五索影馬生閱報。(五索IG)