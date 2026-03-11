《深宮計》9年對比照！四位美魔女凍齡重聚　74歲謝雪心貴氣爆燈

TVB經典劇集《宮心計2深宮計》開拍至今已過了第九個年頭。近日張文慈（Pinky）在社交平台分享與康華、羅霖及謝雪心重聚的合照，更貼心拼合2017年與2026年的對比圖。讓不少網民瞬間勾起當年的集體回憶。



四人2017年與2026年的合照對比。（ig@pinkycheung930）

四位「美魔女」凍齡狀態驚人

照片中，四位「美魔女」並肩合照，無論是膚質還是氣色都保持得極好，完全看不出歲月痕跡。不少網民看過四人對比照後，紛紛湧入留言區大讚，直呼神奇，更有網民驚嘆：「時間對佢哋特別寬容」，認為她們比起九年前拍攝劇集時更有韻味，堪稱娛樂圈最強凍齡組合。

四美魔女凍齡重聚。（ig@pinkycheung930）

四人狀態都好好。（ig@pinkycheung930）

74歲謝雪心狀態大勇

其中合照中的謝雪心，雖然已年屆74歲，但穿起印花外套精神奕奕，皮膚緊緻度更令後輩自愧不如。謝雪心當年在劇中威嚴十足，如今私下聚會則展現慈祥優雅的一面，其狀態亦驚艷不少網民。

74歲謝雪心狀態大勇、貴氣爆燈。（ig@pinkycheung930）

謝雪心粵劇名伶出身

謝雪心背景大有來頭，她是粵劇名伶任劍輝及白雪仙的門生，功底深厚。在感情方面，心姐更是一段佳話，她與初戀男友於1974年結婚，婚後育有一女。謝雪心轉戰電視圈後，在TVB憑《巾幗梟雄》的大奶奶一角奪得「最佳女配角」，演技早已獲得全港觀眾肯定。

謝雪心是粵劇名伶任劍輝及白雪仙的門生，功底深厚。（ig@susan_tse_sum_sum）