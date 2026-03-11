「最美經理人」解放事業線 狂吸讚再證身材無敵

林寶玉最近在社交網上以一條紅色晚裝短片再次震撼粉絲，貼身剪裁勾勒出飽滿事業線與纖幼腰線，將她一向引以為傲的魔鬼身材演繹得淋漓盡致。 配上簡約鑽頸鍊及柔順長髮，她舉手投足流露成熟女人味，既性感又不失高貴，難怪短時間已收穫大批留言，大讚她「身材管理完勝藝人」、「愈來愈有國際選美冠軍風範」。

林寶玉魔鬼身材演繹得淋漓盡致。(connielam418)

「最美經理人」封號起源

其實林寶玉一向被外界封為「最美經理人」，最初因以經理人身份一手捧紅「素人女神」薛影儀（阿儀）而為人熟悉，當年在阿儀記招中，她亮眼外形與專業表現即時成為網民焦點，更有人笑言開記招的是「經理人」而非藝人。 身為前亞洲心動娛樂（AMM）藝人經理，她不但負責為阿儀度身訂造形象、接洽廣告與演出工作，亦要處理傳媒、公關及行程安排等瑣碎細節，在鏡頭後默默付出，展現她在娛樂圈多年的實戰經驗。

幕後轉幕前蛻變

近年她從幕後走到幕前，除積極籌備自組娛樂公司外，亦不時參加選美比賽及接拍廣告，成功由經理人搖身一變成為備受追捧的性感女神。 早前她更在「皙之密至尊2」港澳區選美中，於二千名參賽者中脫穎而出奪得冠軍，再遠赴意大利出戰國際賽，證明她不單有漂亮外表，也擁有舞台感染力和過人自信。

