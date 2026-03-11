鄭丹瑞大女鄭瑤曬囡囡腳趾戴巨鑽　公布英文名：她就是我的宇宙

鄭丹瑞（旦哥）的大女鄭瑤（Zaneta）前年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，榮升人妻，去年10月宣布懷孕喜訊，本月初元宵節順利誕下一女，正式升呢做媽媽！鄭瑤連日來分享了不少溫馨合照，日前她就曬出與老公及初生囡囡的合照，並公布囡囡的英文名為「Cosima Lawrence Chan」，更曬出囡囡的腳仔相，又將巨型鑽戒套在囡囡的腳趾上，高調放閃！

鄭瑤以英文寫道：「非常感謝大家對我的小寶貝和我們全家的愛🙏🤗🥰 Cosima Lawrence Chan（小名Cosi）上周在中國情人節出生了，她的哭聲（帶着顫音！她的嘴唇都在顫抖！）從手術室一直迴盪到嬰兒室，吵醒了五個正在睡覺的新生兒。她長着爸爸的腿和腳趾，還有睡夢中的表情。我不太確定她長得像我、Jacob還是我媽媽，但我不在乎，因為正如她的名字所示，她就是我的整個宇宙。 🪐✨🌌」母愛滿瀉！

不過原來她在懷孕初期孕吐嚴重狂嘔，甚至一度嘔血！（IG@zanetacheng）

一向有「學霸」之稱的鄭瑤，早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文，畢業後回港發展，現為時裝雜誌擔任編輯總監。而Jacob的成長背景與鄭瑤亦十分相似，在劍橋大學工程系畢業後於倫敦從事金融行業，之後到哈佛商學院讀MBA，直至三年前返港，打理家族辦公室。鄭瑤曾在接受《香港01》獨家訪問時談及與Jacob的相識過程及求婚細節，兩人原來在東京認識，她透露二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現大家都是香港人便開始聊天，傾談後發現相當投契，雙方都喜歡睇書、睇畫，因而有不少共同話題，前年3月Jacob在巴黎為鄭瑤慶生兼求婚成功！

