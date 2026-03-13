現年49歲的TVB視帝陳山聰自兩年前拍畢《奪命提示》後，便陷入「劇荒」狀態。早前他受訪時坦承在公司已完全沒有存貨，但他並未因此停步，積極開拓不同的市場，繼早前遠赴馬來西亞，為有份投資的賀歲片賣力宣傳後，近日他更化身「大灣仔」穿梭廣州、東莞和中山拍片，自動尋找演出機會。近日，就有網民在廣州一間食肆成功「野生捕獲」陳山聰，並大讚其親和力爆燈。

陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰自去年三月播出的《奪命提示》後，已經近一年沒有新劇出街。（IG@joelshanchung）

陳山聰最近積極開拓不同市場，除了接拍短劇之餘，又與阿Bob林盛斌和梁烈唯共同投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，電影在當地大受歡迎。（IG@joelshanchung）

陳山聰近年在工作上博到盡，努力賺錢養家。（IG@joelshanchung）

見粉絲主動擺Pose

該網民在社交平台分享的照片可見，陳山聰當日戴上黑框眼鏡，身穿黑色休閒上衣，打扮低調但不失型格，儘管身處人來人往的食肆，依然難掩星味。有趣的是，這位視帝鏡頭感非常敏銳，當他察覺到有人舉起手機拍照時，他不但沒有閃避或面露不悅，反而對準鏡頭擺出可愛Pose。

陳山聰最近穿梭廣州、東莞和中山等地，主動出擊尋找演出機會。（小紅書圖片）

陳山聰近日在廣州一間食肆被網民野生捕獲。（小紅書圖片）

洗脫「扮大牌」污名

該網民形容當時情況：「偶遇山聰，一看到拍照就立刻向我們擺了pose。上次宣傳見面後你說還認得我，期待下次見面。」而在離開食肆時，面對粉絲提出合照，陳山聰亦全程保持親民笑容，滿足對方要求，非常友善。網民留言大感羨慕：「羨慕了，運氣真好」。其實陳山聰過去曾一度陷入「大牌爭議」。早前他在出席劇集《奪命提示》宣傳活動時，被拍到對迎面而來的小粉絲視而不見，「直行直過」扮看不到，隨即引起網民熱議，狠批他「扮大牌」。

陳山聰鏡頭觸角非常敏銳。（小紅書圖片）

陳山聰滿足網民合照要求。（小紅書圖片）

陳山聰事後解釋當日的情況：「嗰日就唔係收工，嗰日其實我哋係趕緊去宣傳活動，咁我同振朗兩個已經盪失咗路好耐，因為去天水圍好驚遲到。啱啱一出嚟嘅時候，個保安就話快啲遲到啦，要去啦咁樣。咁有個小粉絲真係揾我影相，我已經同佢講，其實我好禮貌同佢講，我話『唔好意思，我哋好趕！我轉頭先同你影啦。』咁可能就係咁樣俾人影一張相。」陳山聰稱有向小粉絲表示自己趕時間，亦有向小粉絲表示等會再拍，但就因為被拍下照片而被誤會黑面。「我自己都返去諗，其實如果下次就算趕都好啦，一個唔係話咁影響嘅話，就幫佢影咗先啦，因為我哋嗰日真係心急，好驚遲到。」而觀乎近來的表現，山聰顯然已經吸取教訓，實行以行動粉碎負評。

早前陳山聰在出席劇集《奪命提示》宣傳活動時，被拍到對迎面而來的小粉絲視而不見，「直行直過」扮看不到，隨即引起網民熱議，批評他「咁大牌」。（小紅書截圖）