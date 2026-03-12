第四屆流行文化節4月開鑼！李駿傑陳泳伽獻唱　4K修復張國榮神作

由康樂及文化事務署（康文署）主辦的第四屆「香港流行文化節」(文化節) 將於四月載譽歸來，今年將以「超乎想像」為主題，探索來自創意的碰撞，讓觀眾感受跨代創作人如何以超凡想像，重塑香港流行文化的獨特面貌，將不可能化為可能。



「香港流行文化節」2026 海報（官方提供圖片）

第四屆「香港流行文化節」四月開幕

3月11日康文署特別舉行發佈會公布文化節詳情，並邀請了導演張之亮、香港電影視覺特效導演黃宏達、二胡演奏家朱芸編和歌手范卓賢出席分享。文化節將呈獻約20個精彩節目，逾120場活動，包括多元舞台表演、電影放映、專題展覽、圖書館及外展活動等，部分節目簡介如下。

(左二) 張之亮、(左三) 黃宏達、(左四) 康樂及文化事務署館長（香港電影資料館）陳彩玉。（官方提供圖片）

(左二) 朱芸編、(左三) 馮穎琪、(左四) 黃志淙。（官方提供圖片）

開幕節目︰《夢之深境》音樂會

由《第43屆香港電影金像獎》「最佳原創電影音樂」得獎者兼二胡演奏家朱芸編與本地音樂人馮穎琪共同策劃，匯聚電影及流行音樂、街舞及藝術科技編織出由三個章節組成的音樂盛筵，將呈現重新編曲的香港經典電影配樂。

《夢之深境》音樂會海報（官方提供圖片）

朱芸編（官方提供圖片）

兩晚分別由林奕匡和陳泳伽@COLLAR（四月十七日）及鄧小巧和李駿傑@MIRROR（四月十八日）擔任演出嘉賓，與一眾樂團和合唱團成員演繹不同年代的流行歌曲，以及由年輕街舞舞者及新生代實力音樂人共同創作，以跨界合作的創意火花為文化節揭幕。

李駿傑@MIRROR（官方提供圖片）

大型戶外音樂嘉年華《ImagineLand》和戶外裝置「流行盲盒」

載譽歸來的文化節重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華將於四月二十五及二十六日一連兩日在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，免費供市民及旅客參與。日間節目包括「跨越界限音樂會」、「流行盲盒」戶外裝置和「藝術部落」；晚間則有「星空電影院」。

ImagineLand 2026 海報（官方提供圖片）

「跨越界限音樂會」森舞台將邀請11個演出單位參與，雲集本地音樂新勢力、唱作人、樂隊，以及來自中國內地和泰國的歌手，以不同曲風演繹流行音樂，打破界限。今年全新登場的廣東歌派對，由唱片騎師DEANZ 大癲 (連顯樂) 透過跨越年代的經典旋律，喚起集體回憶。焦點演出者包括泳兒、曾傲棐、Gordon Flanders (王駿楊)、黃淑蔓、晚安莉莉及范卓賢。而「星空電影院」將兩晚分別放映本地奇幻愛情電影 -《久別重逢》(2024) 及《星願》(1999)，讓大家在梳士巴利花園草地上享受不一樣的觀影體驗。

戶外裝置「流行盲盒」亦將於四月二十五日起在香港文化中心露天廣場公開展出，並與職業訓練局轄下的香港知專設計學院共同策劃，設有四個展櫃，展示各具特色的主題。焦點包括重塑民間故事《十兄弟》的潮流玩物、重現香港霓虹街景的電影打卡場景、以超現實時裝詮釋奇幻角色的櫥窗設計，以及經典黑膠與虛擬歌手的音樂對話。展櫃融合經典與創新，是不容錯過的打卡熱點。

戶外裝置「流行盲盒」（官方提供）

電影節目

「奇幻電影之旅」

香港電影夢工場多年來憑藉創意炮製出無數天馬行空的奇幻電影。香港電影資料館（資料館）今年特別切合「超乎想像」主題策劃電影放映節目，精選12部由五十年代至千禧年後的香港奇幻經典。開幕電影有香港新浪潮名作之一《撞到正》(1980)(4K數碼修復版)，以喜劇手法結合戲班文化與本土靈異傳說。其他選片包括《十兄弟》(1959)、《倩女幽魂》(1987)、《青蛇》(1993)、《童夢奇緣》(2005) 等。

奇幻電影之旅（官方提供圖片）

「修復瑰寶」-《流星語》(1999) (4K數碼修復版)

文化節特意與觀眾一起在香港文化中心大銀幕上重溫由張國榮主演的4K數碼修復版《流星語》(1999)，在今年張國榮七十歲誕辰之際，向這位流行傳奇致敬。

「修復瑰寶」-《流星語》(1999) (4K數碼修復版)（官方提供）

適逢資料館今年成立二十五周年，資料館另特別呈獻「修復瑰寶 - 電影馬拉松」，精選多部不同年代的本地及世界電影經典之作，兩日逾十小時的電影馬拉松將於5月在東九文化中心舉行，為銀禧紀念揭開序幕。緊接六月起，將於香港文化博物館舉行「幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展」，以珍貴電影文物，細說香港電影光輝歷程，更有互動裝置讓觀眾與資料館跨時空接觸。

修復瑰寶 - 電影馬拉松（官方提供）

幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展（官方提供圖片）

表演藝術

文化節將有兩個前奏節目，包括由本地無伴奏合唱組合半肥瘦主辦的「十八有藝 - 葵青社區演藝計劃 -《聲的形狀—葵青3.0》無伴奏合唱音樂企劃總結音樂會」，和「2026音樂事務處樂團巡禮系列 - 弦樂團 《幻遊童話》」。

其他精彩節目包括由Step Out Studios主辦的《Just Keep Hoofing!》踢躂舞演出、以及由電子音樂家兼新媒體藝術家蔡世豪策劃的《時．地．演》多媒體音樂會及展覽。

電子音樂家兼新媒體藝術家蔡世豪策劃的《時．地．演》多媒體音樂會及展覽。（官方提供）

圖書館活動

為響應文化節「超乎想像」主題，公共圖書館四至六月將有童話、科幻、奇情為主題的書籍介紹、「與作家會面」和「文學月會：科幻文學的過去與未來：神獸、動物、機器與人工智能」專題講座、工作坊以及故事劇場等。

康樂及文化事務署總經理（文化交流及流行文化）黃潔怡女士（官方提供圖片）

除以上節目外，多個業界合作機構亦會帶來一連串不同類型的節目，包括香港中樂團主辦的「光影之悟空破地獄朱芸編與香港中樂團」、香港青年協會主辦的「青年舞台 @HKCC 2026/27 - 週末拉闊音樂會」、兩個由文創產業發展處贊助的節目，包括香港出版總會主辦的「2026 香港閱讀＋」、以及由創意創業會主辦的第七屆「香港設計‧授權支援計劃」等。

「香港流行文化節2026」節目簡介會大合照（官方提供圖片）

香港流行文化多年來一直透過音樂、影像、文字以至舞台與跨媒體創作，在傳承、流轉、融和與突破之間不斷進化，淬鍊出獨有的香港風格。今年，文化節繼續與觀眾一同與本地創作人「超乎想像」，在常規節奏裡，跨越邊界，啟迪流行文化的無限可能。